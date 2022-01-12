任鎮瀾宮董座20年 顏清標被控110年才遷籍大甲

大甲鎮瀾宮董事長顏清標遭質疑，戶籍長年都在沙鹿區，卻擔任鎮瀾宮董事長20多年，直到民國110年才將戶籍遷至大甲，明顯違反規定，對此，大甲鎮瀾宮不回應。

鎮瀾宮5月將改選董監事，顏清標擔任鎮瀾宮董事長20多年，信徒代表易錦隆今天接受媒體採訪質疑，顏清標的戶籍長年都設置在沙鹿區，並未設籍在大甲53庄，是直到去年才將戶籍遷至大甲區，多年來，他擔任鎮瀾宮董事長明顯違反組織章程。對此，鎮瀾宮目前沒有回應。

台中市政府民政局長吳世瑋今天接受中央社記者電訪表示，信徒有質疑可以行文市府，將請鎮瀾宮說明，但宮廟屬於法人團體，市府不介入實際審查權，若信徒對董監事的資格有質疑，可循訴訟程序。

中國國民黨去年徵召前立委顏寬恒參加台中第2選區立委補選，隨後，顏清標就遭指欠債不還、霸佔鎮瀾宮董事長一職以及霸佔法拍屋作為服務處。顏清標召開記者會駁斥，他在顏寬恒參選記者會上喊出「顏家不畏戰、不懼戰、接受挑戰」，現又將面臨鎮瀾宮董監事改選一戰。