搶打第三劑 彰化衛生所下周老人優先隨到隨打

北部新冠肺炎疫情升溫，各縣市都出現第三劑搶打潮，彰化縣預計下周一開始採分流施打第三劑，彰化縣府保留衛生所服務優先給65歲長輩打第三劑，其餘民眾同樣比照一、二劑向合作醫療院所聯絡施打。

彰化縣府衛生局長葉彥伯說，中央考量莫德納和BNT疫苗抗體至少可以到5個月，打兩劑的AZ疫苗抗體相對掉得較快，彰化縣去年最早針對老人催打疫苗，打兩劑AZ疫苗的有許多是老人，現在第三劑疫苗中央提供可選擇BNT、莫德納和高端，但擔心長輩沒這些訊息，預計這禮拜五會請村里長等民政系統逐一發通知單給打兩劑AZ疫苗且滿三個月的老人，預計有4萬5千人。

葉彥伯強調，疫苗施打滿三個月的老人，想打哪種廠牌疫苗都可以，但一定要打第三劑增加抗體。

隨著北部Omicron感染規模持續擴大，彰化醫療院所這周以來每天共約可施打9千人左右，1922預約平台還沒開放就相當踴躍，葉彥伯說，目前醫療量能足夠，中央隨地方需求撥發疫苗；針對來勢洶洶的疫情，建議第一、二劑疫苗還沒施打的民眾務必趕快打，下周一開始第三劑疫苗則採分流施打，全縣衛生所優先提供給長輩隨到隨打。