台中捷運藍線正英站議題延燒 市府：不容污名抹黑

台中捷運藍線正英站設站議題延燒，台中市新聞局長黃國瑋今天表示，市府不接受污名化及抹黑，這是不分黨籍當地民代及居民建議，事實就是事實，不會因抹黑而變成事實。

中捷藍線增設正英站，在台中市第2選區立委補選中被爆出國民黨候選人顏寬恒家族在正英站附近有土地，遭質疑市府因人設站，9日選舉投票結束後，捷運藍線正英站話題依舊延燒，市府上午由黃國瑋會同台中市交通局長葉昭甫、都發局長黃文彬召開記者會，說明正英站設站過程及北屯社宅預定地規劃變更經過。

現場並放映正英站設置公聽會的紀錄影片，影片中無黨籍台中市議員陳廷秀及民進黨籍市議員楊典忠都建議順應民意設置正英站，還有多名居民也發言希望設置正英站。

黃國瑋說，從公聽會中可以呈現，當地里民及不分黨籍民代都建議設置正英站，不只可以服務附近2萬多名民眾，附近還有弘光科大及靜宜大學師生，如果有人在意附近有誰的土地，但市府只能顧及多數人的利益，事實就是事實，不會因抹黑而變成事實。

葉昭甫說，前市府民國107年規劃台中捷運藍線，B4站點人煙稀少、幾無住戶，不符設點效益，交通局在傾聽多方民意後調整站位，規劃增設正英路口捷運高架站，另也加開國際街站坪頂出口，滿足正英、坪頂周圍居民交通需求。

有關遊園南北路是否設站，葉昭甫表示，交通局研議將國際街地下捷運站（B9）位置向西微調的方案，並增設遊園南北路的出入口，將服務範圍可同時涵蓋國際街及遊園南北路的民眾需求。至於沙鹿段路線優化，是基於原可行性計畫需要地下穿越民宅70棟導致用地風險高，將捷運路線截彎取直，以高架型式直行台灣大道，擴大沙鹿服務人口數。