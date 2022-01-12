彰化癌症篩檢掉20% 縣府祭「健康振興券」最多領500元

受新冠肺炎疫情影響，彰化縣癌症篩檢幾C型肝炎篩檢率下降，彰化縣政府以縣府預算祭出「健康振興券」，只要符合國民健康署免費提供的子宮頸癌、乳癌大腸直腸癌、口腔癌及BC型肝炎篩檢資格者，到醫療院所或設站篩檢現場，每完成1項篩檢者就送100元健康禮券，最多可領到500元。

彰化縣長王惠美說，去年因疫情，許多社區非必要的活動停辦，民眾擔心疫情減少上醫院，使得各項癌症篩檢下降20%到40%，也減少發現疑似早期個案約1200人，她以大腸直腸癌為例，根據研究，延遲半年，晚期癌及死亡風險都增加約25%，若延遲1年將增加28%到29%，延遲2年增至30%到39%，有必要提高民眾癌症篩檢意願。

彰化縣府健康振興券由縣府預算支持，預計投入2500萬元鼓勵民眾癌症篩檢，這次活動從1月1日到9月30日，縣內28家醫院、234家診所及27家衛生所提供篩檢服務。