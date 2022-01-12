中捷藍線民進黨也推正英站 黃國瑋：抹黑改變不了事實

中二補選已結束，民進黨台中市長參選人尚未公布，但市長爭奪戰已開打。綠營猛轟捷運藍線設站圖利顏家，新聞局長黃國瑋強調「抹黑不會改變事實」「過程中民進黨議員大力爭取正英站」「經費增加是納入土地徵收」。

媒體質疑為何不在補選期間説清楚？黃國瑋表示，過程中一再解釋，但抹黑依舊，今天再一次說明，他強調平日無事，選舉就成議題，但「抹黑不會改變事實」。

交通局長葉昭甫指出，2018年前市府規劃台中捷運藍線，B4站點人煙稀少、幾無住戶，不符設點效益，現在建案林立，市府傾聽多方民意後調整站位，規劃增設正英路口捷運高架站，另也加開國際街站坪頂出口，滿足正英、坪頂周圍居民交通需求。

交通局表示，依照「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」，捷運建設推動程序是由地方辦理可行性研究送中央核定後，再據以推動後續的綜合規劃。

台中捷運藍線2019啟動綜合規劃作業是以可行性研究報告為基礎接續辦理，經專業考量工程技術可行性、周邊都市發展、用地取得等因素後，再辦理捷運沿線公聽會，聽取民眾意見並納入規劃參考，綜整專業考量與地方民意、如實檢討可行性研究的站位及路線安排並加以優化調整。

交通局長葉昭甫表示，正英路設站評估，市府舉辦過三場公聽會，充分將民眾的意見納入規劃參考，不分藍綠各黨議員、以及該區里長以及民眾意見多數表達希望能於正英路設站。

後續議會提案與質詢多有反應正英站的設站必要性，可提供周圍地區逾2萬人的捷運服務外，未來可利用車站旁之停車場用地配合接駁轉乘策略，有助於提升沙鹿地區的大眾運輸服務。

此外，有關遊園南北路是否設站議題，交通局聽取多方建議後重新檢討國際街地下捷運站(B9)，研議將B9位置向西微調的方案，增設遊園南北路的出入口，服務範圍可涵蓋國際街及遊園南北路民眾需求。且配合去年台中市國土計畫新訂都市計畫案，檢討該都市計畫內之道路規劃與捷運場站連結，讓該站可發揮的效益更彰顯。

沙鹿段被指「截直取彎」葉昭甫説其實目前才是「截彎取直」優化，以高架型式直行台灣大道，擴大沙鹿服務人口數，並減少建設風險、節省經費及提升服務效益。

葉昭甫補充說明，所需經費檢討需將物價基準年從2015年調整至2020年及參考現行實際營建材料成本、近年核定的捷運計畫，核實檢討建設經費，並將可行性研究時未納入125億元用地費納入總經費，使捷運藍線綜合規劃經費由可行性研究981億元調整為1309億元。

目前捷運藍線已完成綜合規劃，並已依計畫時程提送中央單位審查，後續將持續配合中央審查流程，積極辦理，早日提供台中市第二條捷運路線服務。