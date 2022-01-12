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全盲國樂美少女楊紫羚 1/19台中吹奏中西樂

聯合新聞網 / 台中訊
陳蔚綺（右）用音樂帶領楊紫羚走向美麗新世界。台灣身心障礙者音樂關懷協會／提供
陳蔚綺（右）用音樂帶領楊紫羚走向美麗新世界。台灣身心障礙者音樂關懷協會／提供

辛丑歲壬寅年前，中西樂器合鳴，笛琴同台吹奏，1月19日在台中有場「優游中西樂，有愛無礙」公益音樂會，音樂美少女楊紫羚將以中國笛與恩師鋼琴演出<陽明春曉>及<陪你看日出>，期待與聽眾分享她對生命的禮讚。

早產兒楊紫羚因天生視網膜剝離破碎導致全盲，父母悉心栽培，擔任她的另一雙眼陪伴，讓她從音樂中得到自信，小學4年級和台灣身心障礙者音樂關懷協會理事長陳蔚綺老師學習鋼琴，在逆境中展現音樂天份，不服輸的精神精進琴藝，參加鋼琴比賽屢屢打敗明眼人榮獲冠軍，並獲得總統教育獎的殊榮。

楊紫羚從國中開始接觸中國笛，展現音樂底子，擅長中國笛、鋼琴及歌唱，高中榮獲全國學生音樂比賽高中職笛獨奏優等，現就讀國立臺灣藝術大學國樂系，優游於音樂世界中，以悠揚的樂聲譜出心裡的聲音。

1月19日晚上七時到九時的這場公益音樂會，在台中「梨子咖啡館」舉行。楊紫羚除了和陳蔚綺老師一起表演，並以中國笛、鋼琴獨奏、自彈自唱等中西樂多元展現，亦將娓娓道出她對生命的體悟與感恩，歡迎一起來聆聽。

這場感性的音樂之約，由台灣身心障礙者音樂關懷協會主辦，聯合報系文化基金會和台中梨子咖啡館協辦。

咖啡館 音樂會 早產 國樂

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