聽新聞
test
0:00 / 0:00
南投縣高齡老化嚴重 衛生局提供長照輔具補助
衛福部統計，國內65歲以上老人，過去一年曾跌倒比例每6人當中至少有1人有跌倒經驗，且跌倒地點有83%為居家環境，南投縣為此提供長照輔具購買服務，共50項輔具購買或租借補助。
各項行動、居家、衣著類、飲食用等輔具，可提供居家環境安全及適時使用輔具，都是防止跌倒的好方式，再加上無障礙環境改善服務，可提供長輩居家生活環境如臥房、浴廁、走道、居家出入口等有影響長輩日常生活之區域進行修繕、消除及改善措施。
南投衛生局指出，長照輔具購買及無障礙環境改善，申請對象為經長照中心照顧管理專員評估失能等級第2至8級的65歲以上失能老人、失能身心障礙者、50歲以上失智症患者、日常生活需他人協助的獨居或衰弱老人、55歲以上的失能原住民。
未來經長照中心照顧管理專員評估，符合失能後，政府每3年可提供4萬元補助，一般戶須自付30%、中低收入戶自付10%、低收入戶則免部分負擔費用，輔具租賃價格或購置價格如有超過中央補助上限部分需要自行負擔差額。
衛生局長陳南松說，截至去年底，輔具購買服務已有2445位長輩提出申請，而無障礙環境改善服務有815位提出申請居家環境改善；然而部分長照輔具，應經由縣府設置或委託辦理之輔具服務單位甲類輔具評估人員評估開立評估報告書後才可申請。
另為減少民眾舟車往返之苦，南投縣設有第一輔具資源中心服務埔里、草屯、國姓、水里、信義、仁愛、魚池等區，第二輔具資源中心服務南投、竹山、集集、名間、中寮、鹿谷等，提供定點輔具評估、維修、租借、回收、諮詢等服務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言