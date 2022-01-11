南投縣高齡老化嚴重 衛生局提供長照輔具補助

衛福部統計，國內65歲以上老人，過去一年曾跌倒比例每6人當中至少有1人有跌倒經驗，且跌倒地點有83%為居家環境，南投縣為此提供長照輔具購買服務，共50項輔具購買或租借補助。

各項行動、居家、衣著類、飲食用等輔具，可提供居家環境安全及適時使用輔具，都是防止跌倒的好方式，再加上無障礙環境改善服務，可提供長輩居家生活環境如臥房、浴廁、走道、居家出入口等有影響長輩日常生活之區域進行修繕、消除及改善措施。

南投衛生局指出，長照輔具購買及無障礙環境改善，申請對象為經長照中心照顧管理專員評估失能等級第2至8級的65歲以上失能老人、失能身心障礙者、50歲以上失智症患者、日常生活需他人協助的獨居或衰弱老人、55歲以上的失能原住民。

未來經長照中心照顧管理專員評估，符合失能後，政府每3年可提供4萬元補助，一般戶須自付30%、中低收入戶自付10%、低收入戶則免部分負擔費用，輔具租賃價格或購置價格如有超過中央補助上限部分需要自行負擔差額。

衛生局長陳南松說，截至去年底，輔具購買服務已有2445位長輩提出申請，而無障礙環境改善服務有815位提出申請居家環境改善；然而部分長照輔具，應經由縣府設置或委託辦理之輔具服務單位甲類輔具評估人員評估開立評估報告書後才可申請。