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南投縣施打追加劑14萬餘人 將開放登記隨到隨打
國內受桃園機場群聚案影響，中央流行疫情指揮中心上周宣布，即日起已接種兩劑COVID-19疫苗從5個月縮短為3個月，也就是間隔滿12周即可施打追加劑，南投縣統計，滿18歲可打追加劑的一般民眾有14萬餘人，將開放登記隨到隨打。
南投衛生局長陳南松表示，目前疫苗庫存充足，全縣86家合約醫療院所將於每個門診，安排至少1種疫苗廠牌，隨到隨打，依據指揮中心公告追加劑m-RNA疫苗以莫德納或BNT疫苗的效果最佳。
南投縣衛生局指出，目前縣內已接種兩劑新冠疫苗且間隔滿12周（84天）以上的滿18歲民眾，經統計有14萬餘人，將配合中央規定盡速安排接種1劑疫苗追加劑，提升免疫保護力。
另為便利民眾接種需求，開放合約醫療院所提供4種疫苗廠牌供民眾電話洽詢或網路預約接種，呼籲符合接種間隔的民眾可透過「COVID-19疫苗防治一網通」( https://antiflu.cdc.gov.tw/Covid19 )或衛生局網頁COVID-19專區(https://reurl.cc/95dXW8)，查詢鄰近合約醫療院所提供施打之疫苗廠牌及接種時間。
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