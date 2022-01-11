南投縣施打追加劑14萬餘人 將開放登記隨到隨打

國內受桃園機場群聚案影響，中央流行疫情指揮中心上周宣布，即日起已接種兩劑COVID-19疫苗從5個月縮短為3個月，也就是間隔滿12周即可施打追加劑，南投縣統計，滿18歲可打追加劑的一般民眾有14萬餘人，將開放登記隨到隨打。

南投衛生局長陳南松表示，目前疫苗庫存充足，全縣86家合約醫療院所將於每個門診，安排至少1種疫苗廠牌，隨到隨打，依據指揮中心公告追加劑m-RNA疫苗以莫德納或BNT疫苗的效果最佳。

南投縣衛生局指出，目前縣內已接種兩劑新冠疫苗且間隔滿12周（84天）以上的滿18歲民眾，經統計有14萬餘人，將配合中央規定盡速安排接種1劑疫苗追加劑，提升免疫保護力。