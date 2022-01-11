快訊

F-16V失事之謎！飛官緊按無線電斷絕通話 空軍要調查

嚴懲酒駕累犯！從嚴審查不易科罰金 判6月以下者吃牢飯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投縣施打追加劑14萬餘人 將開放登記隨到隨打

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣統計滿18歲可打追加劑的一般民眾有14萬餘人，將開放登記隨到隨打。圖／南投縣政府提供
南投縣統計滿18歲可打追加劑的一般民眾有14萬餘人，將開放登記隨到隨打。圖／南投縣政府提供

國內受桃園機場群聚案影響，中央流行疫情指揮中心上周宣布，即日起已接種兩劑COVID-19疫苗從5個月縮短為3個月，也就是間隔滿12周即可施打追加劑，南投縣統計，滿18歲可打追加劑的一般民眾有14萬餘人，將開放登記隨到隨打。

南投衛生局長陳南松表示，目前疫苗庫存充足，全縣86家合約醫療院所將於每個門診，安排至少1種疫苗廠牌，隨到隨打，依據指揮中心公告追加劑m-RNA疫苗以莫德納或BNT疫苗的效果最佳。

南投縣衛生局指出，目前縣內已接種兩劑新冠疫苗且間隔滿12周（84天）以上的滿18歲民眾，經統計有14萬餘人，將配合中央規定盡速安排接種1劑疫苗追加劑，提升免疫保護力。

另為便利民眾接種需求，開放合約醫療院所提供4種疫苗廠牌供民眾電話洽詢或網路預約接種，呼籲符合接種間隔的民眾可透過「COVID-19疫苗防治一網通」( https://antiflu.cdc.gov.tw/Covid19 )或衛生局網頁COVID-19專區(https://reurl.cc/95dXW8)，查詢鄰近合約醫療院所提供施打之疫苗廠牌及接種時間。

南投縣統計滿18歲可打追加劑的一般民眾有14萬餘人，將開放登記隨到隨打。圖／南投縣政府提供
南投縣統計滿18歲可打追加劑的一般民眾有14萬餘人，將開放登記隨到隨打。圖／南投縣政府提供

新冠疫苗 衛生局 南投

延伸閱讀

影／第一季還有莫德納到貨！衛生局現正鋪貨90萬劑疫苗

輝瑞Omicron疫苗3月上市 指將準備足夠劑量應付需求

英國新研究：得普通感冒T細胞大增 較不易染疫

基隆長者第3劑疫苗 17日起集中造冊施打莫德納

相關新聞

南投縣施打追加劑14萬餘人 將開放登記隨到隨打

國內受桃園機場群聚案影響，中央流行疫情指揮中心上周宣布，即日起已接種兩劑COVID-19疫苗從5個月縮短為3個月，也就是...

虎年走春！南投元寶土地公廟賞奇石 蟾蜍石吸睛

南投國姓投147線旁「元寶土地公廟」以招財聞名，園區營造大量使用天然石材，有狀似元寶、蟠桃等奇石，近期再添1顆「黃金蟾蜍...

南投縣高齡老化嚴重 衛生局提供長照輔具補助

衛福部統計，國內65歲以上老人，過去一年曾跌倒比例每6人當中至少有1人有跌倒經驗，且跌倒地點有83%為居家環境，南投縣為...

網批盧市府賣配餘地圖利財團？ 政壇：複製打顔家經驗

中二補選結束，年底台中市長選舉，民進黨還未產出人選，但市長大戰已開打。網路上一再流傳盧市府賣北屯社宅預定地「圖利財團」，...

冷氣團報到日夜溫差大 南投醫院2天上百人掛急診

東北季風、冷氣團接連報到，最近日夜溫差大，全台大幅降溫，民眾應該會明顯有感。許多民眾身體不適就醫，南投醫院這兩天便有上百...

點亮路口平安燈 豐原慈濟宮捐250組爆閃燈

台中豐原慈濟宮今日捐贈250組太陽能爆閃燈予豐原警分局，未來將裝設在轄區內重要路口、易肇事路段及燈光昏暗的轉角處，提醒用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。