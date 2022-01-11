虎年走春！南投元寶土地公廟賞奇石 蟾蜍石吸睛

南投國姓投147線旁「元寶土地公廟」以招財聞名，園區營造大量使用天然石材，有狀似元寶、蟠桃等奇石，近期再添1顆「黃金蟾蜍巨石」，不僅看似巨大蟾蜍，表面粗糙也像蟾蜍背上顆粒，引遊客討論，廟方歡迎民眾鑑賞，也能來走春祈福。

元寶土地公廟指出，該廟供奉有百年歷史的土地公石碑，且因廟對面是元寶山，因此以「元寶」為名，而地主考量廟宇周邊環山，園區修建友善環境以生態砌石，大量使用天然石材，除了有可轉動的好運石球，更有各式未經加工的奇石。

而園區內的大小奇石則多帶有吉祥意涵，其中以象徵招財的「元寶」石頭最多，還有狀似「烏龜」、「蟠桃」的長壽石，以及代表心想事成的「筊杯」奇石；最近再增加一個重達48公噸的「黃金蟾蜍巨石」，受到遊客關注討論。

廟方表示，這顆蟾蜍巨石不論遠觀近看，許多角度看起來就像隻巨大的蟾蜍，加上其石頭表面粗糙，如同蟾蜍背上的顆粒，下顎位置則呈現金黃色澤，如同民俗裡的「蟾蜍咬錢」，因此不少遊客討論，甚至塞硬幣進石縫，祈求帶來好財運。

除了奇石，今年還增設1座金色大鐘「鐘聲平安」，並以「平安」、「健康」、「財富」與「心想事成」為主題彩繪4座迷你祈福隧道，隧道地面鋪設小金元寶，讓民眾敲鐘祈福求平安，腳踩元寶過隧道招財，盼吸引更多遊客造訪遊憩。