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虎年走春！南投元寶土地公廟賞奇石 蟾蜍石吸睛

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
遊客將塞硬幣進「黃金蟾蜍巨石」上的石縫中，祈求帶來好財運。記者賴香珊／攝影
遊客將塞硬幣進「黃金蟾蜍巨石」上的石縫中，祈求帶來好財運。記者賴香珊／攝影

南投國姓投147線旁「元寶土地公廟」以招財聞名，園區營造大量使用天然石材，有狀似元寶、蟠桃等奇石，近期再添1顆「黃金蟾蜍巨石」，不僅看似巨大蟾蜍，表面粗糙也像蟾蜍背上顆粒，引遊客討論，廟方歡迎民眾鑑賞，也能來走春祈福。

元寶土地公廟指出，該廟供奉有百年歷史的土地公石碑，且因廟對面是元寶山，因此以「元寶」為名，而地主考量廟宇周邊環山，園區修建友善環境以生態砌石，大量使用天然石材，除了有可轉動的好運石球，更有各式未經加工的奇石。

而園區內的大小奇石則多帶有吉祥意涵，其中以象徵招財的「元寶」石頭最多，還有狀似「烏龜」、「蟠桃」的長壽石，以及代表心想事成的「筊杯」奇石；最近再增加一個重達48公噸的「黃金蟾蜍巨石」，受到遊客關注討論。

廟方表示，這顆蟾蜍巨石不論遠觀近看，許多角度看起來就像隻巨大的蟾蜍，加上其石頭表面粗糙，如同蟾蜍背上的顆粒，下顎位置則呈現金黃色澤，如同民俗裡的「蟾蜍咬錢」，因此不少遊客討論，甚至塞硬幣進石縫，祈求帶來好財運。

除了奇石，今年還增設1座金色大鐘「鐘聲平安」，並以「平安」、「健康」、「財富」與「心想事成」為主題彩繪4座迷你祈福隧道，隧道地面鋪設小金元寶，讓民眾敲鐘祈福求平安，腳踩元寶過隧道招財，盼吸引更多遊客造訪遊憩。

元寶土地公廟表示，廟宇是地方信仰中心，透過園區營造讓土地公伯住得舒適，同時也將該廟更具特色成為地方景點，不僅居民能拜也吸引遊客造訪，帶動國姓當地觀光創造商機，而農曆春節即將到來，歡迎各地民眾來鑑賞奇石、走春祈福。

南投國姓元寶土地公廟以各種奇石營造園區，近期再添1顆「黃金蟾蜍巨石」。記者賴香珊／攝影
南投國姓元寶土地公廟以各種奇石營造園區，近期再添1顆「黃金蟾蜍巨石」。記者賴香珊／攝影
南投縣國姓鄉元寶土地公廟園區營造大量使用天然石材，園區內有各種大小奇石。圖／本報資料照
南投縣國姓鄉元寶土地公廟園區營造大量使用天然石材，園區內有各種大小奇石。圖／本報資料照
南投縣國姓鄉元寶土地公廟供奉有百年歷史的福德正神香位石碑。圖／本報資料照
南投縣國姓鄉元寶土地公廟供奉有百年歷史的福德正神香位石碑。圖／本報資料照
南投國姓元寶土地公廟除了奇石，還有1座金色大鐘「鐘聲平安」可敲橋祈福。記者賴香珊／攝影
南投國姓元寶土地公廟除了奇石，還有1座金色大鐘「鐘聲平安」可敲橋祈福。記者賴香珊／攝影
南投國姓元寶土地公廟除了奇石，今年增設4座彩繪的迷你祈福隧道。記者賴香珊／攝影
南投國姓元寶土地公廟除了奇石，今年增設4座彩繪的迷你祈福隧道。記者賴香珊／攝影
南投國姓元寶土地公廟以各種奇石營造園區，近期再添1顆「黃金蟾蜍巨石」。記者賴香珊／攝影
南投國姓元寶土地公廟以各種奇石營造園區，近期再添1顆「黃金蟾蜍巨石」。記者賴香珊／攝影
南投縣國姓鄉元寶土地公廟環境以各種奇石營造，還有108顆可轉動且寫有祝福的石球。圖／本報資料照
南投縣國姓鄉元寶土地公廟環境以各種奇石營造，還有108顆可轉動且寫有祝福的石球。圖／本報資料照

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