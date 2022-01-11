網批盧市府賣配餘地圖利財團？ 政壇：複製打顔家經驗

中二補選結束，年底台中市長選舉，民進黨還未產出人選，但市長大戰已開打。網路上一再流傳盧市府賣北屯社宅預定地「圖利財團」，政壇人士指出，盧秀燕臉書的留言，已看到複製「打顏家的模式」。

網路有人譏「市長換人、社宅消失」綠營指北屯太原段1萬多坪的土地，市府賣38億，造成3500戶社宅消失掉，以後市府要去哪裡再找到這麼大的建地蓋社宅？

市府賣社宅預定地，綠營議員指市府讓建商炒房，讓年輕人追不上高漲的房價。

市府都發局指出，北屯太原段屬配餘地，2016年時，前市府以23億餘元賣出一半土地，盧秀燕上任後，重新檢討需求，考量北屯已有兩處社宅興建中，決定易地興建西屯國安段社宅，去年4月已開工。西屯社宅總戶數更多，市府認為符合區域均衡發展。

盧秀燕競選市長時提政見，本屆任內至少要蓋5000戶社宅，上任後更將興辦社宅列為台中市重要的住宅政策，截至去年底，完工加上興建中的社宅達5508戶，提前達標。

市府指出，重新評估後，該基地戶數調整至需求度高的西屯區，新增國安段基地，去年4月9日開工，一期戶數500戶，後續還將興建二、三期，規劃戶數超過700戶，總戶數比原本的太原段更多。

市府指出，北屯太原段原址總面積近7.6公頃，前市府2016年時已售出總面積一半，配餘地本就應該依規標售，不處理反而會被質疑養地不活化、行政效率差等問題，市府辦理剩餘土地標售，所得37億全數撥入台中市實施平均地權基金，充實市政建設、弱勢族群補貼或其他社會福利。