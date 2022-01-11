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冷氣團報到日夜溫差大 南投醫院2天上百人掛急診

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
東北季風、冷氣團接力報到，南投醫院這兩天有上百人掛急診，部分重症病患住加護病房觀察。圖／南投醫院提供
東北季風、冷氣團接力報到，南投醫院這兩天有上百人掛急診，部分重症病患住加護病房觀察。圖／南投醫院提供

東北季風、冷氣團接連報到，最近日夜溫差大，全台大幅降溫，民眾應該會明顯有感。許多民眾身體不適就醫，南投醫院這兩天便有上百人到急診求診，其中有多人心臟衰竭、嚴重感染、顱內出血進加護病房觀察。醫師提醒，年長者、慢性疾病患者及心血管患者應注意保暖，避免讓身體暴露在溫差過大環境。

南投醫院心導管中心主任嚴元鴻說，溫差大與氣溫低會使血管收縮，導致血壓上升，並增加腦梗塞與出血的機會。不僅腦血管疾病會增加，同時產生冠狀動脈攣縮、脂肪板塊破裂，便會產生心絞痛，進一步導致心肌梗塞或致命心律不整等急重症。

糖尿病患者冬季飲食不積極控制，則容易引起血糖失控，進一步導致高血糖併發症。另外低溫環境也對糖尿病患者神經與血管有害，擁有糖尿病神經病變及末梢血管病變的患者，因為對溫度敏感性較低，提醒洗澡、泡湯時應特別注意水溫，或是使用暖暖包需要注意時間，避免低溫燙傷。

嚴元鴻建議，慢性疾病患者應遵從醫囑，規則服藥，定期量測血壓、血糖，儘早戒菸，保持作息正常，控制飲食，盡量少出入溫差大的環境，若出現不適，應就醫進一步追蹤診治。

低溫 南投 冷氣團

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