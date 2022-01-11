點亮路口平安燈 豐原慈濟宮捐250組爆閃燈

台中豐原慈濟宮今日捐贈250組太陽能爆閃燈予豐原警分局，未來將裝設在轄區內重要路口、易肇事路段及燈光昏暗的轉角處，提醒用路人提高警覺、放慢車速；慈濟宮也與石豐獅子會共同捐贈了反光背心30件予頂街民防中隊，加強保護義警執勤時安全。

據交通部運輸研究所研究指出，每增加1位車禍死亡民眾，社會便會增加新台幣1600萬元的社會成本，每增加1位，即增加1百萬元社會損失，包含當事者身心、醫療、生產力等直接損失，以及因交通事故阻塞造成其他用路人停等延滯、能源消耗、碳排放等外部損失。

為此，豐原警分局長吳銘淵希望能在轄區設置爆閃燈，以提醒用路人行經路口時，降低車速、留意安全；豐原慈濟宮得知後，主委陳誌鋒基於回饋社會想法，斥資約新台幣62萬5千元，購置250組太陽能爆閃燈予豐原分局。

頂街民防中隊時常協助警方執行交通勤務，義消站在車流來往的路口，十分危險，豐原慈濟宮與石豐獅子會斥資新台幣3萬6千元，捐贈30件反光背心予頂街民防中隊。

慈濟宮主委陳誌鋒表示，慈濟宮秉持媽祖慈悲胸懷、救濟急難的精神，特別捐贈此次的爆閃燈，希望發揮拋磚引玉效果，盡到社會責任，維護大豐原地區用路人的安全。