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台中大安壘球場護網破損 民代爭取225萬改善球場設施

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市大安壘球場護網破損，中市議員施志昌爭取經費改善球場設施，今天和相關單位會勘。圖／中市議員施志昌提供
台中市大安壘球場護網破損，中市議員施志昌爭取經費改善球場設施，今天和相關單位會勘。圖／中市議員施志昌提供

台中市大安南埔壘球場因近海風大，護網易遭強風吹毀，台中市議員施志昌今天邀台中市政府運動局與台中市大安區體育會慢速壘球委員會至現場會勘，將加強護網的穩固外，也希望能增設無障礙設施；運動局表示將加固本壘板後方護網，並增設無障礙坡道與無障礙廁所和裁判休息室，經費225萬元，下周動工，預計7月完工。

施志昌表示，立法院副院長蔡其昌為大安棒壘球的愛好者爭取設置大安第一座的壘球場，前年啟用，大安南埔壘球場濱海，進入冬季就會遇上強風，去年10月就發生護網遭強風吹毀的事件，當時緊急會勘要求運動局盡快修復以免造成使用者的危險。

施志昌說，為了讓棒壘球的球友有完善與安全的環境，也避免未來護網一直遭受強風吹毀，在蔡其昌副院長的協助下，向體育署爭取135萬，台中市政府運動局配合編列90萬預算，為球場護網加固，並打造無障礙環境。

中市運動局表示，護網屬於軟網，較容易因強風而受損，這次透過加柱的方式穩固護網，無障礙環境方面，增設無障礙廁所，並在一些出入口設置無障礙坡道與銜接處的整平，另外增設裁判休息室。所有工程將於1月17日開始動工，工期150天。

台中市大安壘球場護網破損，中市議員施志昌（右）爭取經費改善球場設施，今天和相關單位會勘。圖／中市議員施志昌提供
台中市大安壘球場護網破損，中市議員施志昌（右）爭取經費改善球場設施，今天和相關單位會勘。圖／中市議員施志昌提供

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