彰化縣新增廢棄葡萄枝條暫置場 多元利用不要露天燃燒

全台鮮食葡萄最大產地彰化縣，每年產生6000噸廢棄葡萄枝條，去化不易，縣政府今年增設大村鄉葡萄藤暫置地，縣政府也免費借用碎木機，絞碎後的廢棄廢棄葡萄枝條未來將碳化處理作為液肥，不少葡萄農今天到大村鄉葡萄藤暫置地取經，了解多元利用及暫置地運作情形。

大村葡萄藤暫置地位在大村鄉源聖段31地號，面積約1.3分分地，今年元月開始運作，是彰化縣第一個使用縣有地暫置廢棄葡萄枝條的場地，委託大村鄉農會管理，今天舉辦觀摩會，約100名農民到場，都很仔細觀察破碎機絞碎廢棄葡萄枝條的操作方式及製作液的方法。

縣長王惠美和台中區農業改良場埔里分場助理研究員藍玄錦、農業處長邱奕志、縣環保局長江培根、大村鄉農會總幹事廖瑞樺、大村鄉民代表會主席游振府，及多名縣議員、大村鄉民代表、村長、社區發展協會理事長約20人，今天出席觀摩活動。

大村鄉農會總幹事廖瑞樺說，彰化縣環保局謝絕廢棄葡萄枝條等農業廢棄物運至溪州焚化廠燃燒，大村鄉有兩個葡萄班把廢棄葡萄枝條運到南部處理，總不是辦法，縣政府願意撥出縣有地供農民暫置廢棄葡萄藤，又免費出借破碎機，解決農民一大困擾。

王惠美指出，彰化縣種植葡萄面積逾1230公頃，農民砍除老化葡萄樹和枝條，廢棄枝條短期間內不易腐爛，過去習慣露天燃燒看似一勞永逸，卻產生空汙問題，縣政府去年和第四河川局合作「抑制冬季濁水溪揚塵示範計畫」，把廢棄葡萄枝條運至溪州鄉濁水溪河川地，取代質量輕的稻草，有效覆蓋防止塵土飛揚，土壤長草一片翠綠，抑制揚塵的效果相當好。

縣政府乘勝追擊，找到大村鄉一塊縣有地作為廢棄葡萄枝條暫置場，並結合台中農改場埔里分場研發的「木黴菌液肥」製造技術，請專家指導青農先破碎葡萄藤枝條，再噴灑木黴菌液肥加以分解，以往葡萄藤腐化需要6個月，使用木黴菌液肥大概1個月即可完全分解葡萄藤。

王惠美說，用木黴菌液肥的葡萄不只產量提升2成，果實口感也更香甜Ｑ彈，今天現場有示範教學，大村葡萄藤暫置地堆放的廢棄葡萄枝條會先投入試驗，農民若沒把廢棄葡萄枝條送到暫置地，可借破碎機回去自行碎木，縣政府未來會提供試驗效果讓農民了解如何把破碎後的廢棄葡萄枝條製作木黴菌液肥。