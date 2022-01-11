影／女童一家10口擠破屋求助 父坦言有錢、阿姨教寫信

南投縣林姓一家10口住在破房子，姊弟只能睡地上，有時還會有蛇跑進屋內，讀小六的大姊為此寫信向議員求助，盼幫忙修繕房屋，讓弟妹能有房間睡覺，引發社會關注；但經縣府、公所等單位查察訪視，確認該案家有錢又有地，林父也坦言，經濟無虞，但住家對外路況狹窄，難修繕，求助信則是阿姨指導，他事後才知道。

「我們家只有1間房間，我都睡地上，夏天有蛇會跑進房間讓我害怕，我好想和妹妹有1間房間，4個弟弟也能共有一個房間，希望葉仁創議員叔叔能幫圓夢，謝謝」，議員葉仁創8日一封林姓女童寫的陳情信，盼自己和弟弟妹妹能有安全居住環境，引發大眾關注，甚至愛心救助，社福單位也介入了解。

但經縣府、公所等單位調查發現，該案家過去曾申請社福相關補助，但因財稅所得不符合中低收入戶等福利身分，而均未通過，為瞭解是否為邊緣戶，社勞處長林志忠、葉仁創今會同公所社會課等進一步訪視案家，不少善心志工團體也到場盼提供協助，而這一查確認，該案家有錢又有地，林父與祖父存款也相當可觀。

社勞處長林志忠說，到林家訪視確認，林男夫妻有6名子女，且與父母同住，而一家10口的住家環境不是很好，的確需要改善，而其財稅所得完全不符合任何社會救助條件，因此僅能針對其環境改善部分下手，希望案家能重視小朋友的感受，整理住家環境讓孩子能有良好的生活及學習環境。

縣議員葉仁創也則表示，收到陳情書相當難過也震驚，因此對外披露，元大基金會、日月潭雲品酒店及許多民眾善心關懷盼協助，今天會同社勞處、公所訪視瞭解該求助家庭，瞭解後才知道，其家境狀況其實沒太大問題，足以支應兒女就養、就教，就是住家環境髒亂擁擠，因此呼籲社會大眾「目前捐款部分是不需要的」。