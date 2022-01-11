最醜公共造景13日拆 未來做什麼？彰化市長拋這些可能

彰化市中華路與和平路口圓環俗稱「三角公園」，圓環內蓮花燈裝置老舊，被譏為「史上最醜公共藝術」，市公所從善如流，預計在13日進場施工，趕在農曆年前拆除完成，彰化市長林世賢說，未來是否再做裝置藝術由市民決定，沒有設施，將天際線還給居民也沒問題。

圓環景觀改善發包工程費177萬元，預計13日施工，林世賢今天與地方民代到勘查現況，公所指出，考量到公車白天行徑圓環所需空間，晚上10點之後大型機具才會進場，預計拆除老舊蓮花造景設施，但會保留既有圓環基座，鋪設人工草皮。

林世賢說，民眾關心未來圓環的樣貌，他拋出幾個構想，包括可施作低於60公分的彰化城意象慶祝明年建縣300年，或是以有「西門媽」之稱的蘭大衛醫師作為設計構想，但最終還是以民意為主，沒有設施也可以。

過去圓環附近腹地有限，居民反應夜間視線不佳而遲未能裝設夜間照明，公所表示，蓮花燈裝置拆除後，避免駕駛人不習慣，會先增設遵行標誌及繞行方向指示的反光貼紙。