快訊

獨／境外移入暴增 北市聯醫中興院區專責護理師疑確診

龐建國12字訣別「不公不義的台灣，我生不如死！」

結合企業宮廟送愛心 竹山魚池啟動寒冬送暖列車

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
竹山鎮公所與天一圓德福利慈善基金會，上午發送低收入戶愛心物資，安心迎接新年的到來。 記者黑中亮／攝影
竹山鎮公所與天一圓德福利慈善基金會，上午發送低收入戶愛心物資，安心迎接新年的到來。 記者黑中亮／攝影

年關將至，為讓需關懷的家庭得以溫暖度過寒冬，針對低收入戶民眾在迎接過年前，就能感受到滿滿溫暖，竹山鎮公所與天一圓德福利慈善基金會發送物資，安心迎接新年的到來，魚池鄉公所更堅持舉辦年度公益年菜活動。 

竹山鎮公所指出，這次發送物資包括米、油、麵、罐頭、餅乾和奶粉等等，另為因應寒冬，鎮內采棉居寢具文化館也主動捐贈冬被一條，要讓民眾不只心暖身也暖，預計這次受惠的低收入戶有將近200名。

鎮長陳東睦表示，今年的寒冬送暖列車今天只是開始，接下來還有社福團體加入，13日里仁將捐贈有機米給公所食物銀行、16日克明宮、17日南投縣春風送暖慈善、23日竹山鎮地藏經十芳願會等，另外還有更多關懷鎮內弱勢團體以及老人等義舉，大家一起加入這關懷的列車。

此外，魚池鄉內各大餐飲旅宿業者度過了疫情辛苦的一年，然歲末年終時期，為讓鄉內弱勢家庭也能飽暖開心迎新春，在魚池長劉啟帆的號召下，各大飯店也表態將踴躍參與2022年度的公益年菜活動，預估將維持去年500分的規模。

竹山鎮公所與天一圓德福利慈善基金會，上午發送低收入戶愛心物資，安心迎接新年的到來。 記者黑中亮／攝影
竹山鎮公所與天一圓德福利慈善基金會，上午發送低收入戶愛心物資，安心迎接新年的到來。 記者黑中亮／攝影
竹山鎮公所與天一圓德福利慈善基金會，上午發送低收入戶愛心物資，安心迎接新年的到來。 記者黑中亮／攝影
竹山鎮公所與天一圓德福利慈善基金會，上午發送低收入戶愛心物資，安心迎接新年的到來。 記者黑中亮／攝影
竹山鎮公所與天一圓德福利慈善基金會，上午發送低收入戶愛心物資，安心迎接新年的到來。 記者黑中亮／攝影
竹山鎮公所與天一圓德福利慈善基金會，上午發送低收入戶愛心物資，安心迎接新年的到來。 記者黑中亮／攝影
竹山鎮公所與天一圓德福利慈善基金會，上午發送低收入戶愛心物資，安心迎接新年的到來。 記者黑中亮／攝影
竹山鎮公所與天一圓德福利慈善基金會，上午發送低收入戶愛心物資，安心迎接新年的到來。 記者黑中亮／攝影

低收入戶 年菜

延伸閱讀

南投竹山瑞龍瀑布園區修好了 票價擬調漲至100元

竹山竹藝燈會即日起強化防疫 進出口控管增加環境清消

高雄男竊走宮廟線香 動手前還不忘先拜拜

賴清德、林昶佐參拜宮廟林勝東同框 2人互動「微妙」

相關新聞

春節大掃除大型家具清運 南投縣規畫清運時程出爐

南投縣政府今天舉辦「南投家庭清潔月」活動，環保局長李易書說明春節垃圾清運原則，民眾可配合各鄉鎮市公所規劃大型家具清運及春...

豐原人注意！國豐路三段13、14日封閉路線出爐

交通部高速公路局第二新建工程處辦理「國道4號臺中環線豐原潭子段第C711標豐勢交流道工程」，為確保交通及施工安全，須封閉...

最醜公共造景13日拆 未來做什麼？彰化市長拋這些可能

彰化市中華路與和平路口圓環俗稱「三角公園」，圓環內蓮花燈裝置老舊，被譏為「史上最醜公共藝術」，市公所從善如流，預計在13...

結合企業宮廟送愛心 竹山魚池啟動寒冬送暖列車

年關將至，為讓需關懷的家庭得以溫暖度過寒冬，針對低收入戶民眾在迎接過年前，就能感受到滿滿溫暖，竹山鎮公所與天一圓德福利慈...

有人喜迎新年有人年關難過 中警慰問困苦家庭發紅包

農曆新年即將到來，不過仍有困苦家庭在夾縫中求生存，台中市第四警分局大墩所長曾一峯、警友第四辦事處副主任江俊慧、里長等人，...

彰化南郭坑溪上游整治 4月完工

彰化市南郭坑溪屬於野溪，自桃源橋以下採溝中溝整治，打造彰化市區難得的親水空間；不過上游護岸、固床工崩塌，縣府爭取中央補助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。