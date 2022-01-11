結合企業宮廟送愛心 竹山魚池啟動寒冬送暖列車

年關將至，為讓需關懷的家庭得以溫暖度過寒冬，針對低收入戶民眾在迎接過年前，就能感受到滿滿溫暖，竹山鎮公所與天一圓德福利慈善基金會發送物資，安心迎接新年的到來，魚池鄉公所更堅持舉辦年度公益年菜活動。

竹山鎮公所指出，這次發送物資包括米、油、麵、罐頭、餅乾和奶粉等等，另為因應寒冬，鎮內采棉居寢具文化館也主動捐贈冬被一條，要讓民眾不只心暖身也暖，預計這次受惠的低收入戶有將近200名。

鎮長陳東睦表示，今年的寒冬送暖列車今天只是開始，接下來還有社福團體加入，13日里仁將捐贈有機米給公所食物銀行、16日克明宮、17日南投縣春風送暖慈善、23日竹山鎮地藏經十芳願會等，另外還有更多關懷鎮內弱勢團體以及老人等義舉，大家一起加入這關懷的列車。