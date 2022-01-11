春節大掃除大型家具清運 南投縣規畫清運時程出爐
南投縣政府今天舉辦「南投家庭清潔月」活動，環保局長李易書說明春節垃圾清運原則，民眾可配合各鄉鎮市公所規劃大型家具清運及春節收運垃圾期程，預約清潔隊免費到府清運，也提醒民眾在春節大掃除注意資源回收分類，避免垃圾量暴增。
草屯平林社區發展協會推行老人照顧，將紙便當全部改為不鏽鋼的環保餐盒，省下數量龐大的便當盒，今天協會也現身說法，如何落實生活環保，提醒大家廢棄物減量、垃圾分類，舉辦活動時盡量減少使用免洗餐具，鼓勵自備環保餐具，就能有效減少垃圾量。
南投縣累積垃圾量超過15萬公噸，南投縣政府積極尋求其他縣市合作，希望增加垃圾處理量，讓今年每日垃圾量250公噸能有效去化，避免垃圾持續堆積。至於春節前家戶大掃除，清運大型家具廢氣物，環保局也規畫清運計畫，提醒民眾配合。
環保局長李易書說，春節期間，大部份公所清潔隊初一到初四都停收垃圾4天，草屯鎮是初一到初五停收、中寮鄉和信義鄉則是初一到初三停收，各鄉鎮市大型垃圾清運時程也都有公告，可先電話預約。
他也提醒民眾在年終大掃除也要確實做好垃圾分類，分成一般垃圾、廚餘和資源回收物等三大類，才能有效減少南投的垃圾量。
13鄉鎮市公所代表手持各鄉鎮市大型廢氣物登記清運時間及聯絡電話手拿板，依序宣導農曆春節期間，有巨大垃圾清除需求的民眾可電洽在地清潔隊登記，清潔隊會安排專車依預約的時間免費到府清運。
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