春節大掃除大型家具清運 南投縣規畫清運時程出爐

南投縣政府今天舉辦「南投家庭清潔月」活動，環保局長李易書說明春節垃圾清運原則，民眾可配合各鄉鎮市公所規劃大型家具清運及春節收運垃圾期程，預約清潔隊免費到府清運，也提醒民眾在春節大掃除注意資源回收分類，避免垃圾量暴增。

草屯平林社區發展協會推行老人照顧，將紙便當全部改為不鏽鋼的環保餐盒，省下數量龐大的便當盒，今天協會也現身說法，如何落實生活環保，提醒大家廢棄物減量、垃圾分類，舉辦活動時盡量減少使用免洗餐具，鼓勵自備環保餐具，就能有效減少垃圾量。

南投縣累積垃圾量超過15萬公噸，南投縣政府積極尋求其他縣市合作，希望增加垃圾處理量，讓今年每日垃圾量250公噸能有效去化，避免垃圾持續堆積。至於春節前家戶大掃除，清運大型家具廢氣物，環保局也規畫清運計畫，提醒民眾配合。

環保局長李易書說，春節期間，大部份公所清潔隊初一到初四都停收垃圾4天，草屯鎮是初一到初五停收、中寮鄉和信義鄉則是初一到初三停收，各鄉鎮市大型垃圾清運時程也都有公告，可先電話預約。

他也提醒民眾在年終大掃除也要確實做好垃圾分類，分成一般垃圾、廚餘和資源回收物等三大類，才能有效減少南投的垃圾量。