酒駕男摔落排水溝身亡 「沒護欄沒警示」法院判國賠139萬元

彰化縣王姓男子前年9月夜間騎機車行經花壇鄉溪南街417巷，卻從缺口跌落一旁排水溝身亡，家屬認為該道路堤岸未設護欄、警告標誌等，造成王男摔落致死，而向農委會農田水利署彰化管理處、縣府、鄉公所請求國家賠償338萬元，彰化地方法院以管理單位農田水利署彰化管理處未施設安全防護措施，造成對用路人危害，不過王男也酒駕，需負一半肇事責任，因此判賠王男家屬139萬元。

水利署彰化管理處處長劉淑華表示，得知判決結果很訝異，將會提起上訴，因為彰化管理處權責應該是管理灌溉溝渠，至於道路上的護欄、警示標誌、路燈應是公所應施設維護，且該段溝渠鄰近水門需經常清淤、疏濬，也不可能加蓋。

判決書指出，王姓男子2020年9月13日夜間7點多行經花壇鄉溪南街417巷，因該路段為彎道，又有一缺口，卻未設置護欄、警告標誌或反光標示，提醒用路人注意，也未設置路燈等照明設備，導致王男因視線不良騎機車跌落一旁溝渠傷重身亡。

家屬認為水利署彰化管理處、花壇鄉公所等管理單位未妥善維護該路段，設置護欄、警告標誌等，請求國賠喪葬費及慰撫金共338萬多元。

水利署彰化管理處辯稱，該處負責灌溉溝渠的養護疏浚、災害搶修，維護灌溉用水品質，至於溝渠非供交通使用，道路也是花壇鄉公所維護管理，是否設護欄應是由公所管理和維護，設路燈與警示標誌也非該處權責。

花壇鄉公所則辯稱，經醫院抽血檢驗，王男有酒駕，血液中酒精濃度約為153mg/dl，水利用地的管理維護單位是水利署彰化管理處，且發生事故之處已非屬道路範圍。