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單車急煞打滑易釀傷 南投2青年發明改善獲國際獎

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投副縣長陳正昇今接見表揚「德國紐倫堡發明展」銀牌得主林銘昌。圖／南投縣政府提供
南投副縣長陳正昇今接見表揚「德國紐倫堡發明展」銀牌得主林銘昌。圖／南投縣政府提供

南投縣縣民林銘昌、吳俊賢及陳宥霖分別以「智慧型永續循環農漁業系統」、「同步煞車與ABS做動機構」榮獲「德國紐倫堡發明展」銀牌，今天接受副縣長陳正昇接見表揚，陳大讚，3人發明極具生活功能性，勉勵他們繼續研發為國爭光。

縣府指出，德國紐倫堡發明展是全球規模最大的發明展，台灣每年派代表團參加，但去年因疫改提供預錄影片及發明資料，吸引35國近400件發明參展，台灣參賽14件獲3金6銀3銅，其中2銀由縣民林銘昌、吳俊賢及陳宥霖包辦今表揚。

而林銘昌是名間人，有感於不少長輩會種菜或養家禽，但隨年齡增加行動受限，為此設計可遠端操作的「智慧型永續循環農漁業系統」，他提到，該系統可收集沖刷家禽糞便作為肥料，並淨化水源循環利用，讓長者能在家遠端管理與收割。

埔里吳俊賢及草屯陳宥霖是單車迷，發現車速過快或遇突發狀況，車友會下意識將煞車按到底造成煞車鎖死打滑釀傷，為此發明「同步煞車與ABS做動機構」，透過前後輪同步煞車，將前後輪煞車力不平均轉換為ABS點放效果，提升安全。

陳正昇表示，這2組發明均是從生活中發想，將想法付諸行動研發測試成實際系統，解決生活上常面臨的問題，其中「智慧型永續循環農漁業系統」不論是應用在農漁業界或者一般民眾養殖植栽或寵物都非常有幫助。

「同步煞車與ABS做動機構」則是取法自交通問題，為避免更多因交通而喪失性命的悲劇，兩者都是從細微處進行發明改正，從而使民眾的生活更完善、方便，縣內子弟能在科技發明領域獲佳績實為可貴，期勉未來持續為南投縣及台灣爭光。

南投縣民林銘昌（左2）、吳俊賢（左3）及陳宥霖（左4）3人2組發明榮獲「德國紐倫堡發明展」銀牌，今表揚。圖／南投縣政府提供
南投縣民林銘昌（左2）、吳俊賢（左3）及陳宥霖（左4）3人2組發明榮獲「德國紐倫堡發明展」銀牌，今表揚。圖／南投縣政府提供
南投青年吳俊賢（左）、陳宥霖（左）發明「同步煞車與ABS做動機構」改善騎單車急煞易打滑釀傷問題。圖／南投縣政府提供
南投青年吳俊賢（左）、陳宥霖（左）發明「同步煞車與ABS做動機構」改善騎單車急煞易打滑釀傷問題。圖／南投縣政府提供

發明展 南投 德國

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