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彰化市唯二「彰化大戲院」熄燈 市民苦盼國賓影城2023年展店

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
位在彰化市中正路的彰化大戲院，是彰化市唯二電影院，以受疫情衝擊及股東改組造成營運困難為由，即日起結束營業。記者劉明岩／攝影
位在彰化市中正路的彰化大戲院，是彰化市唯二電影院，以受疫情衝擊及股東改組造成營運困難為由，即日起結束營業。記者劉明岩／攝影

彰化市先後曾有6家電影院，目前只剩台灣大戲院及彰化大戲院，在年關將屆，彰化大戲院更傳出熄燈，以受疫情衝擊及股東改組造成營運困難為由，即日起結束營業，彰化市只剩台灣大戲院一家電影院。彰化市如果要再有新戲院，則必須等到預定2023年3月完工的國賓影城。

早期影音串流媒體還未發達之前，在全盛時，彰化市先後有城中、銀宮、和樂、萬芳、台灣及彰化等六家戲院，是當年的學生課後難得的休閒娛樂場所，也留下珍貴回憶。後來因市場飽和、影迷人口流失及往台中新興影城消費等因素，即紛紛熄燈。近年來，只剩下同一老闆的台灣大戲院與彰化大戲院在苦撐，在前年4月因疫情均暫停營業，去年7月恢復營業，沒想到本月再傳出結束營業。

彰化大戲院在本月其實已未再營業，窗口均已關閉。很多網友紛紛表示惋惜，說聲「再見」，有的如數家珍提起彰化大戲院的過去，有人說這是「我青春的回憶」，還有人說「早年彰化戲院就要倒了，還好是鐵達尼救了它」，也有人認為台灣大戲院與彰化大戲院同一家老闆，如今關掉彰化大戲院，專注一家也不是壞事，也有網友期待「國賓」影城到來。

現在彰化市民關切的國賓影城，即是由彰化光復郵局舊址改建，位在彰化市光復路與和平路口，占地560坪，由於位處彰化火車站前商圈的黃金地段，中華郵政與國賓影城簽約，以4.55億元興建地下3樓、地上6樓商業大樓，其中3到6樓規畫經營影城、美食廣場及健身中心，1、2樓規畫仍供郵局使用，地下3樓則是停車場，預定2023年3月完工。

國賓影城來彰化展店，勢必衝擊僅存的台灣大戲院，加上新大樓兼具有美食廣場及正流行的健身中心，預期可帶進人潮，活絡火車站周邊及舊城區發展。

位在彰化市中正路的彰化大戲院，是彰化市唯二電影院，以受疫情衝擊及股東改組造成營運困難為由，即日起結束營業。 記者劉明岩／翻攝
位在彰化市中正路的彰化大戲院，是彰化市唯二電影院，以受疫情衝擊及股東改組造成營運困難為由，即日起結束營業。 記者劉明岩／翻攝
位在彰化市中正路的彰化大戲院，是彰化市唯二電影院，以受疫情衝擊及股東改組造成營運困難為由，即日起結束營業。記者劉明岩／攝影
位在彰化市中正路的彰化大戲院，是彰化市唯二電影院，以受疫情衝擊及股東改組造成營運困難為由，即日起結束營業。記者劉明岩／攝影
中華郵政彰化光復郵局原址，以4.04億元改建為地下3樓、地上6樓商業大樓，將由國賓影城住駐，目前施工中，預定2023年開幕。示意圖／中華郵政公司提供
中華郵政彰化光復郵局原址，以4.04億元改建為地下3樓、地上6樓商業大樓，將由國賓影城住駐，目前施工中，預定2023年開幕。示意圖／中華郵政公司提供

彰化 疫情

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