南投竹山瑞龍瀑布園區修好了 票價擬調漲至100元
南投縣竹山鎮瑞龍瀑布園區前年11月起休園整建，近期已近完竣，預計將在農曆春節期間開園，而因整建後觀光環境較先前更舒適，票價研議從50元調整至100元，該園區管理辦法今天已送縣務會議討論通過，待正式公告後發布實施。
縣府指出，瑞龍瀑布有「竹山第一美瀑」之稱，位居竹山坪頂加走寮溪沿岸，上游是太極峽谷，且距市區僅15公里，交通方便，不用入深山就能近距離欣賞飛瀑，而為便利民眾遊憩，前年斥資近億元重新規畫設置觀景平台及步道等設施。
觀光處表示，前年起休園整建除針對園區公共設施進行改善，汰換使用年限將屆的瑞龍吊橋面板，更重新施設平緩易走的無障礙步道，並新增跨河道的空中觀瀑平台，未來站在平台上不僅視野更開闊，也能直視欣賞瀑布之美。
而瑞龍瀑布園區公共設施改善計畫工程本月20日前可望完工，待辦理驗收及移交作業，預計春節期間就能開園，但考量公設增加，觀光舒適度提升，竣工後研議調整門票價格，觀光處修正該園區管理辦法，並於今天送縣務會議討論通過。
觀光處表示，瑞龍瀑布園區2018年開始對外收費後未曾漲價，考量園區觀光舒適度提升，以及後續設施維管提高門票（清潔維護費），全票從原本的50元調整為100元，優待票30元改為70元，特惠票10元則增至30元，待公告後實施。
另因應春節期間觀光車潮，除改建園區入口處停車場增設停車位外，也洽租園區周邊私人土地闢建臨時停車場，屆時民眾從停車場出發，步行竹林棧道到瑞龍吊橋約500米，再從吊橋處走500米就能抵達瀑布區，距離適中，適合親子健行。
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