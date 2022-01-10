彰化市人本城區整合 獲內政部評比市容改善全國特優

彰化市經彰化縣政府透過「彰化市人本城區環境整合計畫」整建後，市容渙然一新，通行環境更舒適而安全，此項成果獲內政部評比，榮獲市容改善類全國「特優」成績，縣長王惠美特別表揚工務處長林漢斌，感謝相關人員的用心與努力。

彰化市為古老城鎮，市區道路夾窄，纜線密布，人行道破損、高低落差，且遭占用與違規停車嚴重，影響居民生活品質，縣府順應都市友善環境趨勢，獲內政部補助2億6千多萬，縣府配合款5000萬元，辦理「彰化市人本城區環境整合計畫」，將彰化市鬧區人行道串聯。

彰化市人本城區環境改善工程以彰化市歷史古城為示範區，重視學校周遭的人行安全，改善道路長達6公里，因市區道路寬度不足、交通流量大，單是管線、電箱設施需配合遷移有100多處，騎樓為之順平，闢公園綠色廊道，讓機車退出人行道，並建置無障礙環境。去年3月完工後，讓彰化都市改造向前一大步，讓高齡、身障、小孩可以安全舒適自在穿梭市區道路。