快訊

醫批「不敢禁內用」只拿小眾開刀 陳時中動怒回應

澳網／球王勝訴！紐時：約克維奇受阻 盡顯澳洲行事雜亂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化市人本城區整合 獲內政部評比市容改善全國特優

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市原本雜亂無章的街道，經彰化縣政府透過「彰化市人本城區環境整合計畫」整建後，彰化市容為之渙然一新，通行環境更舒適而安全，獲內政部評比獲市容改善類全國「特優」成績，圖／彰化縣政府提供
彰化市原本雜亂無章的街道，經彰化縣政府透過「彰化市人本城區環境整合計畫」整建後，彰化市容為之渙然一新，通行環境更舒適而安全，獲內政部評比獲市容改善類全國「特優」成績，圖／彰化縣政府提供

彰化市經彰化縣政府透過「彰化市人本城區環境整合計畫」整建後，市容渙然一新，通行環境更舒適而安全，此項成果獲內政部評比，榮獲市容改善類全國「特優」成績，縣長王惠美特別表揚工務處長林漢斌，感謝相關人員的用心與努力。

彰化市為古老城鎮，市區道路夾窄，纜線密布，人行道破損、高低落差，且遭占用與違規停車嚴重，影響居民生活品質，縣府順應都市友善環境趨勢，獲內政部補助2億6千多萬，縣府配合款5000萬元，辦理「彰化市人本城區環境整合計畫」，將彰化市鬧區人行道串聯。

彰化市人本城區環境改善工程以彰化市歷史古城為示範區，重視學校周遭的人行安全，改善道路長達6公里，因市區道路寬度不足、交通流量大，單是管線、電箱設施需配合遷移有100多處，騎樓為之順平，闢公園綠色廊道，讓機車退出人行道，並建置無障礙環境。去年3月完工後，讓彰化都市改造向前一大步，讓高齡、身障、小孩可以安全舒適自在穿梭市區道路。

配合中央2020舉辦評選機制，彰化縣政府提報「彰化市人本城區環境整合計畫」參賽內政部營建署「2020 馬路好行計畫」亮點計畫優良案件評選活動，展現「跨域協調整合」、「維護公共通行權的社會共識」、「建立良好示範案例」的三大目標，無論是提升整體道路服務品質或建構優質市區道路環境，投入的努力得到評審小組肯定，榮獲市容改善類全國「特優」成績。

彰化市原本雜亂無章的街道，經彰化縣政府透過「彰化市人本城區環境整合計畫」整建後，彰化市容為之渙然一新，通行環境更舒適而安全，獲內政部評比獲市容改善類全國「特優」成績，圖／彰化縣政府提供
彰化市原本雜亂無章的街道，經彰化縣政府透過「彰化市人本城區環境整合計畫」整建後，彰化市容為之渙然一新，通行環境更舒適而安全，獲內政部評比獲市容改善類全國「特優」成績，圖／彰化縣政府提供
彰化市原本雜亂無章的街道，經彰化縣政府透過「彰化市人本城區環境整合計畫」整建後，彰化市容為之渙然一新，通行環境更舒適而安全，獲內政部評比獲市容改善類全國「特優」成績，圖／彰化縣政府提供
彰化市原本雜亂無章的街道，經彰化縣政府透過「彰化市人本城區環境整合計畫」整建後，彰化市容為之渙然一新，通行環境更舒適而安全，獲內政部評比獲市容改善類全國「特優」成績，圖／彰化縣政府提供
彰化市原本雜亂無章的街道，經彰化縣政府透過「彰化市人本城區環境整合計畫」整建後，彰化市容為之渙然一新，通行環境更舒適而安全，獲內政部評比獲市容改善類全國「特優」成績，圖／彰化縣政府提供
彰化市原本雜亂無章的街道，經彰化縣政府透過「彰化市人本城區環境整合計畫」整建後，彰化市容為之渙然一新，通行環境更舒適而安全，獲內政部評比獲市容改善類全國「特優」成績，圖／彰化縣政府提供
彰化市原本雜亂無章的街道，經彰化縣政府透過「彰化市人本城區環境整合計畫」整建後，彰化市容為之渙然一新，通行環境更舒適而安全，獲內政部評比獲市容改善類全國「特優」成績，圖／彰化縣政府提供
彰化市原本雜亂無章的街道，經彰化縣政府透過「彰化市人本城區環境整合計畫」整建後，彰化市容為之渙然一新，通行環境更舒適而安全，獲內政部評比獲市容改善類全國「特優」成績，圖／彰化縣政府提供

人行道 內政部

延伸閱讀

內政部政務次長頒當選證書 體總新會長：責任的開始

高市議會爭取議員助理加薪 吳益政：內政部很白目

不再一條溪兩個世界 彰化市南郭坑溪上游4月整治完成

彰化火警7歲兒救出沒呼吸心跳 母哭喊「讓我看一眼」

相關新聞

彰化市人本城區整合 獲內政部評比市容改善全國特優

彰化市經彰化縣政府透過「彰化市人本城區環境整合計畫」整建後，市容渙然一新，通行環境更舒適而安全，此項成果獲內政部評比，榮...

彰化區漁會推出春節禮盒 強調食材新鮮便宜又澎派

春節即將到來，彰化區漁會又再推出廣受歡迎的海鮮春節禮盒，區漁會總幹事陳諸讚說，今年包括魚貨等各類物價均大幅上漲，但區漁會...

影／神岡托嬰中心暨親子館動土 可顧52名0到2歲嬰幼兒

台中市神岡區首座公托和親子館今天開工動土，台中市長盧秀燕說，神岡地區人口密集，年輕人也多，長期沒有公托和親子館，台中市府...

春節9天連假 麗寶樂園12歲以下免費玩

今年春節有9天，預計出遊人多，麗寶樂園渡假區推出12歲以下免費玩樂園優惠，Outlet消費滿額送刮刮卡，獎項包括Swit...

南投名間親子園區夯爆亂象 不改善恐成治安死角

南投縣名間鄉親子生態園區啟用後，因人潮洶湧，孩童走失、物品遺失等狀況頻傳，且停車空間不足、穿越馬路等衍生交通亂象，更因全...

竹山竹藝燈會即日起強化防疫 進出口控管增加環境清消

新型變種病毒Omicron來勢洶洶，導致本土出現疫情，南投縣政府雖維持二級警戒，2022竹山竹藝燈會也進行強化作業，即日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。