彰化區漁會推出春節禮盒 強調食材新鮮便宜又澎派
春節即將到來，彰化區漁會又再推出廣受歡迎的海鮮春節禮盒，區漁會總幹事陳諸讚說，今年包括魚貨等各類物價均大幅上漲，但區漁會仍然特別優惠，推出兩款分別1500元及3000元的禮盒，均是應景特選，保證新鮮膨派，除可以前來漁會現場採購外，疫情期間也歡迎宅配，民眾持有振興券及農遊券購買漁會產品均另有優惠。
陳諸讚說，新冠肺炎疫情又再吃緊，彰化區漁會配合防疫，減少染疫風險，方便民眾在家就可以採買水產鮮品食材及春節應景送禮需求，特別嚴選頂級海鮮水產品食材，配合年節祭拜祖先供桌，最夯的一鯧、二午、三石斑，更有全國冠軍彰化烏魚子等食材，提供春節團圓桌上美味佳餚，送禮自用兩相宜。
陳諸讚說，今年各類魚貨均大幅上漲，尤其是烏魚子因為量少，漲幅最大，但區漁會今天的春節禮盒仍盡量自行吸收，以「特級禮盒」為例，原要價4300多元，卻只賣3000元，差了1000多元，十分划得來。
彰化區漁會表示，今年推出「春節禮盒」二款限量特價供應販售，禮盒內容：一、特級禮盒：白鯧1尾、烏魚子5兩1片、鮑魚4粒1包、生鮮干貝10粒/包、草蝦6尾/盒、午仔一夜干1片，贈送特級花枝丸1包，計7樣，特惠價：3000元/盒。
二、高級禮盒：石斑魚1尾、干貝約10粒、草蝦8尾一盒、午仔一夜干一片、熟凍冰卷1隻，特級花枝丸1包。計6樣，特惠價：1500元/盒。
陳諸讚表示，彰化區漁會每年推出的應景海鮮禮盒，十分受到歡迎，售出金額約5000萬元，近年來，因宅配發達，加上疫情因素，估計有3成是透過宅配購買。
除了春節禮盒外，區漁會也提供各式冷凍及常溫禮盒及漁產品，陳諸讚說，區漁會為配合推廣國產虱目魚，特研發新口味「虱目魚肉餃皇(大元寶)」，精選高麗菜及純虱目魚魚肉以含肉率20%以上製作，絕不含猪肉無瘦肉精，營養高。
陳諸讚指出，民眾凡持振興券購買漁會全面漁產品，享有面額再加碼放大10%的優惠。另外抽中農遊券888元，也放大加贈直接以1千元優惠。
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