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影／神岡托嬰中心暨親子館動土 可顧52名0到2歲嬰幼兒

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市神岡托嬰中心暨親子館今天開工動土，台中市長盧秀燕等人到場。記者游振昇／攝影
台中市神岡托嬰中心暨親子館今天開工動土，台中市長盧秀燕等人到場。記者游振昇／攝影

台中市神岡區首座公托和親子館今天開工動土，台中市長盧秀燕說，神岡地區人口密集，年輕人也多，長期沒有公托和親子館，台中市府湊足了3400萬元預算，預計明年春天可完工，這是大型公托，可服務52名0到2歲嬰幼兒，一樓親子館可提供0到6歲幼兒免費玩，她的政見之一是公托公幼親子館倍增，讓台中年輕人願生敢養，減輕負擔。

神岡第一座公設民營托嬰中心暨親子館，今天舉行開工動土典禮，市長盧秀燕擔任主典者，立委楊瓊瓔、台中市議員羅永珍、蕭隆澤、周永鴻、徐瑄灃等人到場，工期450日曆天，預計明年3月完工。

神岡托嬰中心暨親子館由台中市社會局新建自辦，總工程經費3434萬元，社會局表示，感謝立委楊瓊瓔協助向衛生福利部社會及家庭署爭取1800萬元預算，還有地方議員支持。

神岡托嬰中心暨親子館預計提供52名0到2歲嬰幼兒托育服務、0到6歲嬰幼兒及其家長托育諮詢、親職教育、親子活動、教玩具借閱和早期療育等福利服務。

中市社會局長彭懷真表示，神岡托嬰中心暨親子館以「家的開始」為設計發想主題，外觀示意圖有各式各樣顏色的小房子，塗飾逗趣的彩繪圖樣，象徵「幸福的家，從台中開始，從神岡出發」，希望構築一間充滿幸福、希望的場域，作為神岡地區民眾幸福家庭的起點。

台中市神岡托嬰中心暨親子館今天開工動土，圖為完工示意圖。圖／台中市政府提供
台中市神岡托嬰中心暨親子館今天開工動土，圖為完工示意圖。圖／台中市政府提供
台中市神岡托嬰中心暨親子館今天開工動土，台中市長盧秀燕等人到場。記者游振昇／攝影
台中市神岡托嬰中心暨親子館今天開工動土，台中市長盧秀燕等人到場。記者游振昇／攝影
台中市神岡托嬰中心暨親子館今天開工動土，台中市長盧秀燕等人到場。記者游振昇／攝影
台中市神岡托嬰中心暨親子館今天開工動土，台中市長盧秀燕等人到場。記者游振昇／攝影

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