影／神岡托嬰中心暨親子館動土 可顧52名0到2歲嬰幼兒

台中市神岡區首座公托和親子館今天開工動土，台中市長盧秀燕說，神岡地區人口密集，年輕人也多，長期沒有公托和親子館，台中市府湊足了3400萬元預算，預計明年春天可完工，這是大型公托，可服務52名0到2歲嬰幼兒，一樓親子館可提供0到6歲幼兒免費玩，她的政見之一是公托公幼親子館倍增，讓台中年輕人願生敢養，減輕負擔。

神岡第一座公設民營托嬰中心暨親子館，今天舉行開工動土典禮，市長盧秀燕擔任主典者，立委楊瓊瓔、台中市議員羅永珍、蕭隆澤、周永鴻、徐瑄灃等人到場，工期450日曆天，預計明年3月完工。

神岡托嬰中心暨親子館由台中市社會局新建自辦，總工程經費3434萬元，社會局表示，感謝立委楊瓊瓔協助向衛生福利部社會及家庭署爭取1800萬元預算，還有地方議員支持。

神岡托嬰中心暨親子館預計提供52名0到2歲嬰幼兒托育服務、0到6歲嬰幼兒及其家長托育諮詢、親職教育、親子活動、教玩具借閱和早期療育等福利服務。