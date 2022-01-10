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春節9天連假 麗寶樂園12歲以下免費玩

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
預計春節出遊人多，麗寶樂園渡假區推出12歲以下，麗寶樂園免費玩優惠。圖／麗寶樂園渡假區提供
預計春節出遊人多，麗寶樂園渡假區推出12歲以下，麗寶樂園免費玩優惠。圖／麗寶樂園渡假區提供

今年春節有9天，預計出遊人多，麗寶樂園渡假區推出12歲以下免費玩樂園優惠，Outlet消費滿額送刮刮卡，獎項包括Switch、飯店住宿券、行李箱等；麗寶福容大飯店推出人氣年菜外帶六菜組5999元，每天前100名造訪麗寶國際賽車場的遊客，可拿到好運紅包

1月29日至2月6日間，麗寶樂園探索世界推出12歲以下免費優惠，民國99年1月29日後出生的兒童，購票時出示健保卡正本，並搭配一名陪同成人現場購買全票(799元)，即可享優惠；官網套票推出五折的「樂園加密室套票」，暢玩探索世界與密室逃脫，每人799元，原價1550元，雙人樂園加摩天輪套票1399元，原價2500元，2月28日前皆可用，初一到初五樂園夜間營運到晚上8點，天天都有煙火秀。

麗寶Outlet Mall有250間店鋪品牌、50多種美食選擇與秀泰影城、木育森林、湯姆熊旗艦店等娛樂體驗，春節9天連假期間，憑當日單筆消費滿5000元即贈刮刮卡，大年初一還有福虎戳戳樂活動，初二至初六每日開店前100名消費者，可免費領取好運錢母金虎幣，玉山麗寶聯名卡卡友消費也有滿額好康禮；麗寶國際賽車場，春節期間每天前100名遊客可獲得好運紅包，有機會獲得價值400元的賽車場Coupon券等禮。

麗寶福容大飯店則推出人氣年菜外帶， 一品鮑魚干貝佛跳牆10人份售價2880元、鰻魚臘味蒸米糕10人售價1380元，全家團推薦「金虎報喜六品組」，每組8人份售價為9720元，還有為小家庭準備3到5人份的「迷你團圓組」售價5999元，即日起至1月23日可預訂，可至麗寶樂園渡假區官網查詢

麗寶福容大飯店推出人氣年菜外帶，金虎報喜六品組。圖／麗寶樂園渡假區提供
麗寶福容大飯店推出人氣年菜外帶，金虎報喜六品組。圖／麗寶樂園渡假區提供

麗寶樂園 春節 紅包

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