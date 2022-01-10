南投名間親子園區夯爆亂象 不改善恐成治安死角

南投縣名間鄉親子生態園區啟用後，因人潮洶湧，孩童走失、物品遺失等狀況頻傳，且停車空間不足、穿越馬路等衍生交通亂象，更因全天無門禁管制，照明設施不足，恐成治安死角；縣長林明溱今在縣務會議責成相關局處改善，研擬在彰南路劃設行人穿越道及專用道，增設監視、廣播系統，並強化周邊照明設備。

該親子生態園區是縣內最大的兒童共融公園，每逢假日吸引大批親子遊憩，龐大人潮也衍生不少問題，警察局長黃永志指出，為因應人潮車流，該局假日派員在出入口旁設機動派出所，但8天就有22名兒童走失求助，物品遺失案則有3件。

而園區開放時間為上午8時30分至下午4時30分，但現場是開放式公園，無門禁管制，近期入夜常有民眾聚集，但園區、停車場均無夜間照明，易成治安死角；另停車空間不足，民眾路邊停車後須穿越馬路或行走於路側，與車爭道險象環生。

黃永志建議，園區場域應加強照明，同時增設監視系統，並在出入口處設置服務台，以利遺失、失竊、走失等狀況查察；交通上可在彰南路劃設行人穿越道、行人專用道，而鄰近的農產運銷公司僅開放周日停車，建請周六也開放供停車使用。

林明溱說，先前已協調農產運銷公司試辦周日開放停車收費，5天就進帳15萬元，民眾也有車位停，成效不錯，但該公司周六上班，常有載豬的大型貨車出入，不太安全，但載豬車作業通常至下午2時，已請其研議下午3時開放停車收費。