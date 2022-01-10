快訊

【紅鏈風暴後】訂單轉走被迫成長 台廠不吃毒蘋果變更強？

只有N95能防Omicron？ 專家：3層外科手術口罩都不夠

竹山竹藝燈會即日起強化防疫 進出口控管增加環境清消

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
本土疫情再起，2022竹山竹藝燈會也進行強化作業，即日起將落實實聯制及入場管制。記者黑中亮／攝影
本土疫情再起，2022竹山竹藝燈會也進行強化作業，即日起將落實實聯制及入場管制。記者黑中亮／攝影

新型變種病毒Omicron來勢洶洶，導致本土出現疫情，南投縣政府雖維持二級警戒，2022竹山竹藝燈會也進行強化作業，即日起將落實實聯制，因應防疫作為，專人量測體溫，出入口也從多方進出改為限制出入口，以便控管人數以及掌握現場狀況。

竹山鎮公所指出，五虎臨門竹藝燈會今年燈區規畫也不再只沿著老街置放，2大燈區包括主燈區菸葉館以及竹文化園區兩處外，更在99崁、下坪吊橋有設置花海區，展期到2月13日，燈區結合互動音樂元素，以竹裝置藝術，讓每一個燈區都可以看到用「竹」編織而成的特色，在燈區多了點科技感，讓民眾感受不一樣的鄉土燈會。

鎮長陳東睦強調，疫情再起，讓國人再次繃緊神經，考量到竹山五虎臨門慶佳節的竹藝燈會燈區，近來逐漸升溫，決定對抗病毒人人有責，為讓大家有相對安全的環境，希望進入燈會的每位遊客口罩一定要戴好，人與人之間主動保持適當距離，燈區於防疫期間，禁止飲食，希望大家都能遵守，保護自己就是守護他人。

竹山竹藝燈會主燈區分為竹山菸葉館以及文化園區，在竹山菸葉館部分，從多方出入口改為側門以及正門兩位置進入會場，進入會場前將有專人進行清消工作，並且落實實聯制，路口周邊管制也將從每日管制改為五、六、日以及過年期間（大年初一到初五）進行周邊管制，竹文化園區燈區未來則採單一出入口，統一由售票口進出，內有互動、以及廁所部分，將加強環境消毒，每2小時進行消毒作業，另周邊管制作業平日取消，周末才進行管制。

本土疫情再起，2022竹山竹藝燈會也進行強化作業，即日起將落實實聯制及入場管制。記者黑中亮／攝影
本土疫情再起，2022竹山竹藝燈會也進行強化作業，即日起將落實實聯制及入場管制。記者黑中亮／攝影
本土疫情再起，2022竹山竹藝燈會也進行強化作業，即日起將落實實聯制及入場管制。記者黑中亮／攝影
本土疫情再起，2022竹山竹藝燈會也進行強化作業，即日起將落實實聯制及入場管制。記者黑中亮／攝影

燈會 疫情 實聯制

延伸閱讀

影／補選、罷免藍營皆敗 侯友宜：防疫最重要勿氣餒

黃偉哲視察傳統市場防疫 籲民眾勿鬆懈

桃園提早放寒假？鄭文燦：先提校園防疫加嚴版

燈會遇疫情 高市業者憂退房潮

相關新聞

竹山竹藝燈會即日起強化防疫 進出口控管增加環境清消

新型變種病毒Omicron來勢洶洶，導致本土出現疫情，南投縣政府雖維持二級警戒，2022竹山竹藝燈會也進行強化作業，即日...

五月天15日起台中洲際球場唱5天 周邊交管路線看這裡

知名樂團五月天將在15日起，一連5天在台中市北屯區洲際棒球場開場，台中市第五警分局已針對可能的人、車潮做好相關的道路管制...

台中碳排大戶 溫室氣體逐年減2％

台中市推動城市減碳，近日修改辦法，規定碳排大戶溫室氣體減量目標，2030年排放量減少30%，並須逐年減少2%。台中市環保...

歷3市長規畫 台中水湳轉運中心終招標

台中水湳轉運中心歷經3任市長、規畫10年，預算規模一改再改，目前預計興建地上3層、地下2層，總預算39億元，市府近日上網...

台中二手物銀行 疫情衝擊兌換減3成

台中市環保局推動二手物循環再利用，2013年推動「二手物銀行」，近期募集到的二手冬衣，捐贈社會局協助提供街友領用，讓街友...

危樓補強…彰市民權市場重開張 促銷連6天

彰化市民權市場大樓在921大地震後，經鑑定判定有結構安全之虞，卻拖了近20年，讓菜籃族在危樓購物，直到市公所從去年9月底...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。