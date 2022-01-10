竹山竹藝燈會即日起強化防疫 進出口控管增加環境清消

新型變種病毒Omicron來勢洶洶，導致本土出現疫情，南投縣政府雖維持二級警戒，2022竹山竹藝燈會也進行強化作業，即日起將落實實聯制，因應防疫作為，專人量測體溫，出入口也從多方進出改為限制出入口，以便控管人數以及掌握現場狀況。

竹山鎮公所指出，五虎臨門竹藝燈會今年燈區規畫也不再只沿著老街置放，2大燈區包括主燈區菸葉館以及竹文化園區兩處外，更在99崁、下坪吊橋有設置花海區，展期到2月13日，燈區結合互動音樂元素，以竹裝置藝術，讓每一個燈區都可以看到用「竹」編織而成的特色，在燈區多了點科技感，讓民眾感受不一樣的鄉土燈會。

鎮長陳東睦強調，疫情再起，讓國人再次繃緊神經，考量到竹山五虎臨門慶佳節的竹藝燈會燈區，近來逐漸升溫，決定對抗病毒人人有責，為讓大家有相對安全的環境，希望進入燈會的每位遊客口罩一定要戴好，人與人之間主動保持適當距離，燈區於防疫期間，禁止飲食，希望大家都能遵守，保護自己就是守護他人。