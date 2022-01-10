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五月天15日起台中洲際球場唱5天 周邊交管路線看這裡

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
知名樂團五月天15日起將在台中洲際棒球場開唱，台中市第五警分局因應人、車潮，有相關交管、疏運措施。圖／台中市第五警分局提供
知名樂團五月天15日起將在台中洲際棒球場開唱，台中市第五警分局因應人、車潮，有相關交管、疏運措施。圖／台中市第五警分局提供

知名樂團五月天將在15日起，一連5天在台中市北屯區洲際棒球場開場，台中市第五警分局已針對可能的人、車潮做好相關的道路管制與疏運規畫，建議歌迷不要開車前往，多利用大眾運輸工具，以免屆時卡在半路上，無法盡興聆聽演唱會

台中市第五警分局表示，五月天「好好好想見到你、Mayday Fly to 2022」演唱會在本月15、16、21、22、23日在台中洲際棒球場登場，預期有2萬人會湧入聽唱，建議參加民眾可利用五大接駁轉乘進入會場，包括高鐵台中站、秋紅谷（朝馬轉運站）、水湳經貿園區（替代停車場）、捷運松竹站、台鐵台中站等處停車轉乘接駁車進入會場。

周邊道路管制：

管制範圍分別為四平路（環中路-昌平路）、洲際路（昌平路-四平路）、瑞昌街（昌平路-洲際路）、洲際二街（昌平路-洲際路）、豐樂一街（環中路-昌平路）、洲際一街（洲際路-昌平路）、榮平街（洲際一街-四平路）及崇德十九路（崇德路-昌平路），同時開放崇德路東側重劃區道路路邊空間供車輛停放。

第五警分局提醒，歌迷不要開車前往，會場周邊除立體停車場外，將不提供轎車集中停放場域；機車族也請注意，洲際棒球場周邊人行道都禁止停車，分局將會加強執法取締。

第五分局呼籲，五月天「好好好想見到你」演唱會會場周邊交通管制，請未搭乘接駁轉乘前來聆聽演唱會的歌迷，「確實遵守號誌行、依序行駛勿心急」。

知名樂團五月天15日起將在台中洲際棒球場開唱，台中市第五警分局因應人、車潮，有相關交管、疏運措施。圖／台中市第五警分局提供
知名樂團五月天15日起將在台中洲際棒球場開唱，台中市第五警分局因應人、車潮，有相關交管、疏運措施。圖／台中市第五警分局提供
知名樂團五月天15日起將在台中洲際棒球場開唱，台中市第五警分局因應人、車潮，有相關交管、疏運措施。圖／台中市第五警分局提供
知名樂團五月天15日起將在台中洲際棒球場開唱，台中市第五警分局因應人、車潮，有相關交管、疏運措施。圖／台中市第五警分局提供

演唱會 台中市 停車場

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