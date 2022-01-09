千人饗宴弱勢族群寒冬圍爐 企業老闆醫師也當志工

彰化縣「快樂天堂基金會」主辦的「寒冬圍爐千人饗宴」今晚在社頭果菜市場席開340桌，招待約2800位弱勢族群、獨居老人、身心障礙者、遊民等提前圍爐，不少企業家、醫界人士也加入志工服務行列，讓弱勢族群感受到各界溫暖。

已連續舉辦7年的「寒冬圍爐千人饗宴」活動，去年因疫情而停辦，今年許多弱勢民眾更期待一年一度的圍爐相聚，疫情期間辦大型活動，更考驗志工，不少身障人士是搭乘復康巴士到會場，主辦單位也動員了600位志工，志工們都得打完2劑疫苗，才能做近距離服務，入場也落實實聯制、量體溫、雙手噴酒精等措施。

彰化縣長王惠美、副縣長洪榮章、彰化縣農會理事長蕭景田、彰化縣議會秘書長林裕修、台灣民眾黨南投縣黨部主委簡千翔等人也與會和大家一起圍爐，民眾黨台中市黨部主任張仲翹、桃園市黨部執行長范姜奕凱更一早就到現場，全程擔任志工。

王惠美說，感謝有這麼多人出錢出力幫助弱勢，彰化縣社會處在全縣也有23個物資補給站，有需要的縣民可以向社會處詢問，另最近疫情有點緊張，她也呼籲民眾，還沒有打第一、二劑疫苗的民眾，趕快去接種疫苗，還有200元禮券可以領。

快樂天堂基金會董事長、彰化縣議員張雪如說，社會角落的弱勢族群平時連三餐都成問題，更何況是春節大餐，「愛就是在別人身上看到自己的責任」，很感謝各界出錢出力招待弱勢、身障族群齊聚一堂圍爐，今天也發送圍巾、衣物、生活等物資讓弱勢民眾能暖心過春節。

今天600位志工中有不少是企業家親自服務民眾，中華民國家庭牙醫學會今天也派出多位牙醫師、護理師等醫護人員到場幫民眾義診。

快樂天堂基金會執行長林傳凱醫師，也是多家牙醫診所負責人，他說，今天特地從台中包了一輛遊覽車，帶著10多位牙醫等醫護人員，還帶了大兒子一起來參與志工行列，一起為民眾服務，看到這樣的場面，他也深受感動，忍不住在一旁偷偷拍下大家為民服務、愛的畫面。