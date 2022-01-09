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南投信義踏雪尋梅 夫妻背負賽冠軍4連霸創紀錄
南投踏雪尋梅活動重頭戲「夫妻背負賽」今在信義鄉柳家梅園登場，壯年組冠軍楊振彰、青年組洪國煜抱回與妻子等重的50瓶梅酒，楊與妻子林千祝更締造4連霸紀錄；唯梅花因入冬冷得早又逢雨，大多已凋謝，但櫻花接力爭艷開約3成。
信義鄉農會指出，入冬到南投賞梅是一大盛事，該農會為此辦理「踏雪尋梅」系列活動與遊客同樂，其中主題日「夫妻背負賽」最受歡迎，參賽者夫妻只要互背繞跑梅園，冠軍就能贏得與人等重的梅酒，成為活動重頭戲，今年則於今天登場。
今年的夫妻背負賽同樣分為壯年、青年2組，不僅吸引南投在地民眾，也有台中、彰化等地遊客跨縣市參加，而參賽者為追求冠軍榮耀和獎品，多採取夫背妻比拚，最後由來自台中的楊振彰和林千祝、洪國煜和盧季葳分別拿下壯、青年組冠軍。
信義農會總幹事何建中說，楊、林夫妻檔今年不僅奪冠，更成功締造四連霸紀錄，而2個冠軍隊女將的體重同樣為50公斤，因此2對賢伉儷同樣獲得50瓶金牌梅酒；亞軍則是抱回體重一半的梅的瓶數，季軍也有3分之一的瓶數作為獎勵。
只不過，今天的梅花花況欠佳，幾乎已無梅可賞，信義農會表示，今年冬天冷得早，去年底就迎來濕冷天氣，梅花因此提前綻放，元旦前後就能遊賞，原本預計可維持至本月中旬，前幾天下雨打落梅花，賞梅季也因此提早進入尾聲宣告結束。
但同樣受到濕冷氣候影響，信義鄉的櫻花近期已也陸續綻放，公所表示，新中橫公路旁的望高地區，以及草坪頭玉山茶園一帶種植上千棵櫻花樹，可能因為先前低溫又回暖，誤以為春天到了，而接力綻放，粗估目前櫻花開約3成，花況可期。
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