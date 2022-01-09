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催打第3劑只為消耗即期疫苗？專家：間隔太短、對象也錯了

指揮中心將宣布今起至24日維持2級警戒 加嚴陪探病措施

接種排長龍 台中17日重啟43個快打站服務長者

中央社 / 台中9日電

國內出現COVID-19新增確診個案，台中市疫苗施打站湧現排隊人潮，市長盧秀燕今天宣布，自17日到21日將重啟43個快打站，為符合資格的65歲以上長輩施打第3劑疫苗。

國內出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增確診個案，台中市昨天加開衛生所及假日接種站共接種超過8000人，其中設於文心森林公園的接種站大排長龍，原定施打到昨天下午4時結束，直到約晚間9時才打完。

由於中央宣布縮短第2劑疫苗與第3劑疫苗的間隔時間到12週，盧秀燕上午出席驗光師公會會員大會行程前接受媒體聯訪時指出，統計至1月15日止，台中市符合接種第3劑資格民眾達62萬人，其中65歲以上者約21萬人。

盧秀燕宣布，為做好井然有序的分流，自17日到21日將重啟快打站，服務65歲以上市民，將由里鄰長協助發放「接種通知單」，請長輩依通知單所列時間、地點前往指定快打站施打，無須預約；而65歲以下民眾，可到合約醫療院所、賣場、公園等疫苗接種站點施打。

盧秀燕指出，台中市目前沒有新增確診個案，請市民不用太擔心，但仍需做好防疫措施，呼籲市民外出仍要戴好口罩，落實防疫如洗手清消等，保護好自己也保護好他人，請市民共同配合。

對於台中市疫苗存量，盧秀燕表示，市府有跟中央衛福部聯繫，目前疫苗供應沒有問題，衛福部也會配合提供疫苗；此外，她也感謝醫護人員這段時間加派人手，支援各處施打站、醫療院所、快打站，透過分流接種，盼減少民眾等候時間、提升施打效率。

疫苗 盧秀燕 台中市

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