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危樓完成補強 彰化市民權市場大樓今起辦促銷

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市民權市場大樓歷時3個月完成補強，攤商今天返回做生意，並從今天起到14日舉辦促銷活動，市長林世賢主持拍賣，帶來人氣。記者劉明岩／攝影
彰化市民權市場大樓歷時3個月完成補強，攤商今天返回做生意，並從今天起到14日舉辦促銷活動，市長林世賢主持拍賣，帶來人氣。記者劉明岩／攝影

總算可以回來買菜了！彰化市民權市場大樓在921大地震後，經鑑定判定有結構安全之虞，卻拖了近20年，讓菜籃族在危樓購物，直到市公所從去年9月底動工，歷時3個月完成補強，攤商今天返回做生意，並從今天起到14日舉辦促銷活動，人氣回籠，並迎接即將到來的春節買氣。

民權市場大樓興建於1977年，在10多年前，經台灣省土木技師公會進行評估，安全堪虞，列為必須進行耐震補強工程，市公所為了提供市民安全的購物環境，2019年向彰化縣政府提送耐震能力補強申請計畫，獲經濟部補助2695萬餘元，另公所編列自備款3628萬元，共6323萬元辦理補強工程。

市長林世賢指出，為讓工程順利進行，前後歷經24場協調說明會，同時為避免施工期太長，影響攤商的生計，補強工程施工法由原本需費時長達12個月的「擴柱配合剪力牆補強」工法，改為施工期僅需3個月的「鋼鈑包覆及阻尼器」工法。

民權市場大樓補強工程去年中秋節過後的9月30日開工，30攤的攤商暫安置在隔壁的南門公有零售市場營業，其餘攤商自行在民權市場周邊尋覓臨時營業地點或選擇暫時休息。許多消費者一時找不到原攤商購物，部分攤商的生意受到影響，讓市場周遭附近店家及攤商生意也受到影響，人氣跟著減少。

民權市場大樓歷經3個月施工，1樓市場補強工程部分，共已共補強了43根的柱子，另2至4樓共將施設76處阻尼器的工程，預計再3、4個月後也可宣告完工。由於一樓完工，攤商陸續返回市場「作生意」，老主顧也跟著回來。

市公所為重新帶動市場的商機，自1月9日起至1月14日止，每日上午8時至12時舉辦「民權市場慶開幕酬賓促銷活動」，今天9日上午的開幕儀式，有舞獅表演以及新鮮蔬菜、雞、鴨、魚以及豬腳等商品現場1元起標的活動；活動期間，民眾只要在民權市場消費（不限金額），可至大門口服務台兌換刮刮樂1張，每日限量1000張，發完為止。

市長林世賢並親自主持競價拍賣，拍賣近萬元將悉數捐慈善單位，增加買氣也炒熱了市場人氣，林世賢說，有關酬賓促銷活動的詳細內容，可詳見彰化市公所網站：https://pse.is/111market，歡迎大家踴躍前往購買新鮮蔬果魚肉，還有機會刮中氣炸鍋、電風扇及電磁爐等大獎。

彰化市民權市場大樓歷時3個月完成補強，攤商今天返回做生意，並從今天起到14日舉辦促銷活動，人氣回籠，並迎接即將到來的春節買氣。記者劉明岩／攝影
彰化市民權市場大樓歷時3個月完成補強，攤商今天返回做生意，並從今天起到14日舉辦促銷活動，人氣回籠，並迎接即將到來的春節買氣。記者劉明岩／攝影
彰化市民權市場大樓歷時3個月完成補強，攤商今天返回做生意，消費者不用再危樓中買東西。記者劉明岩／攝影
彰化市民權市場大樓歷時3個月完成補強，攤商今天返回做生意，消費者不用再危樓中買東西。記者劉明岩／攝影
彰化市民權市場大樓歷時3個月完成補強，攤商今天返回做生意，並從今天起到14日舉辦促銷活動，人氣回籠，市長林世賢並當場採購。記者劉明岩／攝影
彰化市民權市場大樓歷時3個月完成補強，攤商今天返回做生意，並從今天起到14日舉辦促銷活動，人氣回籠，市長林世賢並當場採購。記者劉明岩／攝影

林世賢

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