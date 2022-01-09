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搶打第三劑爆人潮！台中文心站昨打到半夜、今限600劑

服務65歲以上市民 台中特別開快打站接種第3劑

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市長盧秀燕上午宣布，65歲以上的市民可以不必到一般的接種場所施打第3劑疫苗，市府會特別在17日至21日共5天開設43處快打站，服務這些長者，請他們在家等候里鄰長遞去通知單再去施打即可。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕上午宣布，65歲以上的市民可以不必到一般的接種場所施打第3劑疫苗，市府會特別在17日至21日共5天開設43處快打站，服務這些長者，請他們在家等候里鄰長遞去通知單再去施打即可。記者黃寅／攝影

台中市長盧秀燕上午宣布，65歲以上的市民可以不必到一般的接種場所施打第3劑疫苗，市府會特別在17日至21日共5天開設43處快打站，服務這些長者，請他們在家等候里鄰長遞去通知單再去施打即可。盧秀燕說，會這樣安排，是因為到15日止，據統計台中市符合接種第3劑接的市民有近62萬人，若都去一般的醫療院所和賣場、公園等地施打，會過於擁擠，因此必須分流，至於65歲以下的市民就按照一般的接種方式施打即可。

她指出，目前疫苗量充足，應該可在春節前完成第3劑接種，同時也感謝醫護人員的辛勞，並請市民務必配合各項防疫措施，外出全程佩戴口罩、勤洗手、保持社交距離、盡速完成劑疫苗接種。

市府指出，統計至今天上午8時為止，台中市已經完成447萬6546人次新冠疫苗接種，目前第1劑涵蓋率84.15%、第2劑涵蓋率73.53%、第3劑涵蓋率0.99%。

另外，昨天加開衛生所及假日外展接種站就接種超過8000人，今天上午石岡區衛生所持續加診接種莫德納疫苗，下午於東協廣場、家樂福西屯店及中清店提供BNT疫苗。為紓解文心森林公園接種人潮，衛生局已規劃由２名醫師及６組護理人力進駐提供服務並限量莫德納疫苗600人，號碼牌發完為止，詳細資訊請參閱衛生局網站公告(https://www.health.taichung.gov.tw/1937954/post)。

衛生局表示，除假日接種站外，台中市417家合約所提供BNT疫苗、30區衛生所及合約醫院提供莫德納疫苗、40家合約院所提供高端疫苗及21家醫院開設AZ疫苗門診，各院所接種門診資訊已公告於台中市政府衛生局網站(https://www.health.taichung.gov.tw/26198/26327/26565/1446382/1814719/1828879/1923292/post )，歡迎民眾查詢並預約接種。

莫德納疫苗 衛生局 台中市

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