搶打第三劑爆人潮！台中文心站昨打到黑夜、今限600劑

防Omicron疫情，中央流行疫情指揮中心宣布縮短新冠疫苗追加劑(第三劑)時程，台中市昨天啟動6假日接種站、29處衛生所隨到隨打，合約醫院也配合開診因應。台中市民眾昨天搶打第三劑，其中文心森林公園接種站不斷湧入排隊人潮，大排長龍達數公里，有的民眾等候超過一小時，衛生局加開打線打到黑夜，共打1475劑莫德納。衛生局說明，今天下午開放4站，文心森林公園站限600劑莫德納，其他東協廣場、家樂福西屯店、中清店BNT疫苗隨到隨打。

衛生局說，昨天台中市29處衛生所隨到隨打，共打了4500劑莫德納，台中假日外展接種站昨天文心森林公園、南屯區楓樹兒童青少年活動中心提供莫德納疫苗；BNT疫苗可至東區樂成宮、東協廣場、家樂福西屯店、中清店等，免預約，隨到隨打，共打了3574劑。

中央流行疫情指揮中心前天宣布，新冠疫苗追加劑(第三劑)縮短為只要滿18歲，與第二劑間隔滿12周都建議接種。台中市估算，1月31日前符合接種資格近90萬人，台中市衛生局啟動假日接種站、衛生所隨到隨打，合約醫院開診因應，需預約，鼓勵民眾踴躍接種，相關資訊請查詢台中市衛生局官網。

台中市衛生局說明，依據中央疫情指揮中心建議，追加劑可接種莫德納(半劑量)、BNT、高端或AZ疫苗，周末採分流在衛生所及醫院開診提供莫德納追加劑、診所提供BNT疫苗，另診所如接獲民眾預約莫德納達8人以上，可向轄區衛生所領取疫苗在診所集中接種。