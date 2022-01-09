搶打第三劑爆人潮！台中文心站昨打到黑夜、今限600劑

聯合報 / 記者趙容萱黃仲裕／台中即時報導
台中市民眾搶打第三劑疫苗，昨天文心森林公園接種站大爆滿，打到黑夜，今限600劑。記者黃仲裕／攝影
台中市民眾搶打第三劑疫苗，昨天文心森林公園接種站大爆滿，打到黑夜，今限600劑。記者黃仲裕／攝影

防Omicron疫情，中央流行疫情指揮中心宣布縮短新冠疫苗追加劑(第三劑)時程，台中市昨天啟動6假日接種站、29處衛生所隨到隨打，合約醫院也配合開診因應。台中市民眾昨天搶打第三劑，其中文心森林公園接種站不斷湧入排隊人潮，大排長龍達數公里，有的民眾等候超過一小時，衛生局加開打線打到黑夜，共打1475劑莫德納。衛生局說明，今天下午開放4站，文心森林公園站限600劑莫德納，其他東協廣場、家樂福西屯店、中清店BNT疫苗隨到隨打。

衛生局說，昨天台中市29處衛生所隨到隨打，共打了4500劑莫德納，台中假日外展接種站昨天文心森林公園、南屯區楓樹兒童青少年活動中心提供莫德納疫苗；BNT疫苗可至東區樂成宮、東協廣場、家樂福西屯店、中清店等，免預約，隨到隨打，共打了3574劑。

中央流行疫情指揮中心前天宣布，新冠疫苗追加劑(第三劑)縮短為只要滿18歲，與第二劑間隔滿12周都建議接種。台中市估算，1月31日前符合接種資格近90萬人，台中市衛生局啟動假日接種站、衛生所隨到隨打，合約醫院開診因應，需預約，鼓勵民眾踴躍接種，相關資訊請查詢台中市衛生局官網。

台中市衛生局說明，依據中央疫情指揮中心建議，追加劑可接種莫德納(半劑量)、BNT、高端或AZ疫苗，周末採分流在衛生所及醫院開診提供莫德納追加劑、診所提供BNT疫苗，另診所如接獲民眾預約莫德納達8人以上，可向轄區衛生所領取疫苗在診所集中接種。

台中市衛生局指出，台中市莫德納疫苗，中央預估在本月11日、14日、18日分三批約5萬劑到貨；台中市BNT疫苗還有14萬劑，包括預留給學生校園接種、打到本月20日的6萬劑。

台中市民眾搶打第三劑疫苗，昨天文心森林公園接種站大爆滿，打到黑夜，今限600劑。記者黃仲裕／攝影
台中市民眾搶打第三劑疫苗，昨天文心森林公園接種站大爆滿，打到黑夜，今限600劑。記者黃仲裕／攝影
台中市民眾搶打第三劑疫苗，昨天文心森林公園接種站大爆滿，打到黑夜，今限600劑。記者黃仲裕／攝影
台中市民眾搶打第三劑疫苗，昨天文心森林公園接種站大爆滿，打到黑夜，今限600劑。記者黃仲裕／攝影
台中市民眾搶打第三劑疫苗，昨天文心森林公園接種站大爆滿，打到黑夜，今限600劑。記者黃仲裕／攝影
台中市民眾搶打第三劑疫苗，昨天文心森林公園接種站大爆滿，打到黑夜，今限600劑。記者黃仲裕／攝影
台中市民眾搶打第三劑疫苗，昨天文心森林公園接種站大爆滿，打到黑夜，今限600劑。記者黃仲裕／攝影
台中市民眾搶打第三劑疫苗，昨天文心森林公園接種站大爆滿，打到黑夜，今限600劑。記者黃仲裕／攝影
台中市民眾搶打第三劑疫苗，昨天文心森林公園接種站大爆滿，打到黑夜，今限600劑。記者黃仲裕／攝影
台中市民眾搶打第三劑疫苗，昨天文心森林公園接種站大爆滿，打到黑夜，今限600劑。記者黃仲裕／攝影
新冠疫苗第三劑間隔縮為12周，台中市南屯區楓樹青少年活動中心接種站昨天大爆滿，準備400劑不夠打，衛生局緊急追加到800劑還是不夠。記者趙容萱／攝影
新冠疫苗第三劑間隔縮為12周，台中市南屯區楓樹青少年活動中心接種站昨天大爆滿，準備400劑不夠打，衛生局緊急追加到800劑還是不夠。記者趙容萱／攝影
新冠疫苗第三劑間隔縮為12周，台中市南屯區楓樹青少年活動中心接種站昨天大爆滿，準備400劑不夠打，衛生局緊急追加到800劑還是不夠。記者趙容萱／攝影
新冠疫苗第三劑間隔縮為12周，台中市南屯區楓樹青少年活動中心接種站昨天大爆滿，準備400劑不夠打，衛生局緊急追加到800劑還是不夠。記者趙容萱／攝影
新冠疫苗第三劑間隔縮為12周，台中市假日接種站今天下午有四站開打。圖／台中市衛生局提供
新冠疫苗第三劑間隔縮為12周，台中市假日接種站今天下午有四站開打。圖／台中市衛生局提供
台中市民眾搶打第三劑疫苗，昨天文心森林公園接種站大爆滿，打到黑夜，今限600劑。記者黃仲裕／攝影
台中市民眾搶打第三劑疫苗，昨天文心森林公園接種站大爆滿，打到黑夜，今限600劑。記者黃仲裕／攝影
台中市民眾搶打第三劑疫苗，昨天文心森林公園接種站大爆滿，打到黑夜，今限600劑。記者黃仲裕／攝影
台中市民眾搶打第三劑疫苗，昨天文心森林公園接種站大爆滿，打到黑夜，今限600劑。記者黃仲裕／攝影

莫德納疫苗 衛生局 台中市

延伸閱讀

台東天后宮元宵遶境採實名制 須接種2劑疫苗全程戴口罩

完整接種疫苗 瑞典王儲維多利亞公主2度確診

戴好口罩 勝過搶第三劑

觀察站／疫苗之亂再起 陳時中還要討論？

相關新聞

影／中二選區立委補選 天氣好一早出現排隊投票人群

中二選區立委補選今天投票，早上8點投票時間未到，台中沙鹿區三鹿里保安宮倉庫投開票所已出現排隊人潮，今天天氣好，現場人員預...

搶打第三劑爆人潮！台中文心站昨打到黑夜、今限600劑

防Omicron疫情，中央流行疫情指揮中心宣布縮短新冠疫苗追加劑(第三劑)時程，台中市昨天啟動6假日接種站、29處衛生所...

服務65歲以上市民 台中特別開快打站接種第3劑

台中市長盧秀燕上午宣布，65歲以上的市民可以不必到一般的接種場所施打第3劑疫苗，市府會特別在17日至21日共5天開設43...

彰化還有20萬人未打第二劑 送禮券催出打氣

新冠病毒Omicron入侵台灣，更爆發桃園機場群聚感染，疫情再度升溫，彰化縣目前COVID-19疫苗第二劑18歲以上接種...

不再一條溪兩個世界 彰化市南郭坑溪上游4月整治完成

屬於野溪的彰化市南郭坑溪，自桃源橋以下採溝中溝整治，經縣府及社區民眾積極維護下，是彰化市難得的親水空間，最近，縣府獲中央...

中二選舉今投票 警為避生事端 勸離校園外的拍攝男

台中市第二選區立委補選今投票，有民眾和選監人員回報在232投開票所的霧峰國小外，有人持手機攝錄投票情形，霧峰警分局人員發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。