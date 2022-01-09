彰化還有20萬人未打第二劑 送禮券催出打氣

新冠病毒Omicron入侵台灣，更爆發桃園機場群聚感染，疫情再度升溫，彰化縣目前COVID-19疫苗第二劑18歲以上接種率為76.3%，全縣還有約20萬人沒接種，彰化縣衛生局長葉彥伯表示，農曆年即將到來，因應國外與北部返鄉團聚人潮，民眾應盡早施打，才能預防風險。

彰化縣長王惠美也在臉書貼文催打疫苗，1月31日前接種COVID-19疫苗一、二劑加碼送200元禮券，而高風險人員也應盡速接種第三劑疫苗。

衛生局昨天委託員林常春醫院在社頭鄉全聯中山店設置快打站，接種莫德納和BNT疫苗，由於疫情升溫，一個上午湧入近百位民眾打疫苗，民眾除了可領禮券， 全聯還加贈礦泉水與水果，成功催出一波打氣。

員林宏仁醫院表示，前天開始，預約接種COVID-19疫苗人數就明顯暴增，平常預約人數只有個位數，當天就多達數十人，周末也都持續有民眾上網預約，院方推估主要是第三劑施打間隔縮短，加上疫情升溫，大幅提升民眾接種疫苗意願。

葉彥伯表示，彰化縣COVID-19疫苗第一劑 18歲以上施打率為85.2%，但第二劑就降到76.3%，全縣約有20萬人還未打第二劑，其中不乏繁忙的上班族，COVID-19疫苗前二劑是為防護力打底，民眾千萬不能「只打一半」。

葉彥伯說，即使打完前二劑，但三個月後，各廠牌疫苗防護力就會降到20%、30%得再追加第三劑，目前彰化縣當務之急是要催打還沒打的前二劑，而全縣打完第二劑滿三個月人數約36萬人。

彰化縣目前還有疫苗8萬劑，葉彥伯說，中央會依預約需求人數會隨時撥發疫苗，對於施打第二劑已滿三個月的醫護醫事人員、警察、消防、防疫旅館人員、防疫計程車、7+7+7 的同住家屬、以及第一線防疫人員的第三劑，已協調醫療院所安排特別門診施打，預計一周內完成。