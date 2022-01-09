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不再一條溪兩個世界 彰化市南郭坑溪上游4月整治完成

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市南郭坑溪桃源橋到南校街，是採複式斷面親水空間營造工法，既發揮防洪功能，也美化環境，臨舊成功園區前，更是水流潺潺，魚兒悠游、水鳥棲息，生態資源豐富。記者劉明岩／攝影
彰化市南郭坑溪桃源橋到南校街，是採複式斷面親水空間營造工法，既發揮防洪功能，也美化環境，臨舊成功園區前，更是水流潺潺，魚兒悠游、水鳥棲息，生態資源豐富。記者劉明岩／攝影

屬於野溪的彰化市南郭坑溪，自桃源橋以下採溝中溝整治，經縣府及社區民眾積極維護下，是彰化市難得的親水空間，最近，縣府獲中央補助，持續辦理桃源橋上游的改善工程，預定今年4月汛期前完工，除提升防洪外，更進一步打造為彰化市的「世外桃源」。

彰化市南郭坑溪桃源橋到南校街，長約1980公尺，是採複式斷面親水空間營造工法，既發揮防洪功能，也美化環境，臨舊成功園區前，更是水流潺潺，魚兒悠游、水鳥棲息，生態資源豐富，尤其是苦楝綻放小紫花時，更是美不勝收，成為市民 休憩的一處迷人秘境。

不過，南郭坑溪自桃源橋以上，近年豪雨不斷，造成護岸基礎及固床工掏空，且河床雜草叢生、髒亂不堪，與下游相比，形成 「一條南郭坑溪，兩個世界」。為改善南郭坑溪破損基礎及護岸，延續桃源橋下游複式斷面親水空間營造工法，縣府向農委會水局爭取800萬元，辦理改善。

水資處長馬英傑說，「南郭坑溪桃源橋上游野溪改善工程」針對既有護岸基礎補強5公尺，稻草蓆及植草帶鋪設1273平方公尺，並新設固床工9座、溝中溝280公尺，水量少時可集中水流排砂，防汛期間可正常排洪，避免構造物掏空，達到降低邊坡土砂災害。

馬英傑說，此項工程預定4月完工，藉由溝中溝可以降低水流，增加底棲生物，改善髒亂，營造良好的生態環境，同時銜接步道，桃源橋上下游連成一氣，擴大優質的親水空間。

彰化市南郭坑溪桃源橋到南校街，是採複式斷面親水空間營造工法，既發揮防洪功能，也美化環境，臨舊成功園區前，更是水流潺潺，魚兒悠游、水鳥棲息，生態資源豐富。記者劉明岩／攝影
彰化市南郭坑溪桃源橋到南校街，是採複式斷面親水空間營造工法，既發揮防洪功能，也美化環境，臨舊成功園區前，更是水流潺潺，魚兒悠游、水鳥棲息，生態資源豐富。記者劉明岩／攝影
彰化市南郭坑溪自桃源橋以上，近年豪雨不斷，造成護岸基礎及固床工掏空，且河床雜草叢生、髒亂不堪，縣府向農委會水局爭取800萬元，辦理改善。圖／水資處提供
彰化市南郭坑溪自桃源橋以上，近年豪雨不斷，造成護岸基礎及固床工掏空，且河床雜草叢生、髒亂不堪，縣府向農委會水局爭取800萬元，辦理改善。圖／水資處提供
彰化市南郭坑溪自桃源橋以上，近年豪雨不斷，造成護岸基礎及固床工掏空，且河床雜草叢生、髒亂不堪，縣府向農委會水局爭取800萬元，辦理改善。圖／水資處提供
彰化市南郭坑溪自桃源橋以上，近年豪雨不斷，造成護岸基礎及固床工掏空，且河床雜草叢生、髒亂不堪，縣府向農委會水局爭取800萬元，辦理改善。圖／水資處提供
彰化市南郭坑溪桃源橋到南校街，是採複式斷面親水空間營造工法，既發揮防洪功能，也美化環境，臨舊成功園區前，更是水流潺潺，魚兒悠游、水鳥棲息，生態資源豐富。記者劉明岩／攝影
彰化市南郭坑溪桃源橋到南校街，是採複式斷面親水空間營造工法，既發揮防洪功能，也美化環境，臨舊成功園區前，更是水流潺潺，魚兒悠游、水鳥棲息，生態資源豐富。記者劉明岩／攝影
彰化市南郭坑溪桃源橋到南校街，是採複式斷面親水空間營造工法，既發揮防洪功能，也美化環境，臨舊成功園區前，更是水流潺潺，魚兒悠游、水鳥棲息，吸引親子前往遊憩。圖／水資處提供
彰化市南郭坑溪桃源橋到南校街，是採複式斷面親水空間營造工法，既發揮防洪功能，也美化環境，臨舊成功園區前，更是水流潺潺，魚兒悠游、水鳥棲息，吸引親子前往遊憩。圖／水資處提供

彰化 護岸 掏空

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