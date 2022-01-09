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中二選舉今投票 警為避生事端 勸離校園外的拍攝男
台中市第二選區立委補選今投票，有民眾和選監人員回報在232投開票所的霧峰國小外，有人持手機攝錄投票情形，霧峰警分局人員發現，雖該位市民位在校園外，超出30公尺甚遠，並未違規，但為避生事端，仍予以勸離。
警方說，投開票所是在校園內，但該市民是站在校園外的中正路天橋下，離投開所甚遠。至於他在拍什麼？該男子說，只是在拍道路而已，並非有何特定意圖。
因警方考慮避免受人質疑和另生事端，因此勸他離開，他也接受警方勸告而離去。
另外，對於林靜儀總部反映，在霧峰區北勢里活動中心有民眾看到一輛黑色BMW轎車載不同人進出3次，經警方調閱監視錄影，也證實該車僅進入1次，是載家人去投票，並無違規之事。
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