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台中7千家餐飲業與住宅為鄰 空汙防制辦法元旦上路
台中餐飲業逐年增加，市府統計有7000多以上位在住宅區或住商混合區，烹調油煙異味常被檢舉。今年元旦開始實施「餐飲業空汙管理辦法」如違反空汙法，可裁處2萬2000萬罰鍰，環保局目前列管大型餐飲業169家。
行政院環保署去年8月24日修正公告「餐飲業空氣污染防制設施管理辦法」今年元旦開始實施。
中市環保局指出，依據管理辦法，台中市餐飲業規模達營業面積1000平方公尺（約300坪）或300位座位數以上全面納管，共169家。
依規定應設置集氣系統連接排氣管線與油煙處理設備，其設計處理風量不得小於集氣系統實際集氣風量，須維持正常運作。
根據行政院環保署所公布公害陳情案件，台中市2019年油煙陳情案件達3973件，去年粗估超過5000件。
環保局表示，今年1至10月查核中小型餐飲業820家，防制設備裝設率為90.2%，顯示絕大多數餐飲業者已有防治空汙意識。
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