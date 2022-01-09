台中水湳轉運中心跨出一大步 工程公告招標2月8日開標

台中市府提出水湳轉運中心已近10年，地點在環中路、中科路口，前市長林佳龍提促參案，另行規畫，但建材物料大漲，目前市府縮編列39億元，規畫地上2層、地上3層，預留空間給捷運橘線接駁使用，工程上月23日已公告招標，跨出一大步。

台中市政府水湳經貿園區東北角的「水湳轉運中心」將整合國道客運、市區公車、捷運、計程車及iBike等公共運輸工具，規畫與未來機場捷運(橘線)車站直接轉乘，另規畫與經貿園區各場館的接駁。

轉運中心工程上月23日公告招標，預定農曆年後2月8日開標，歷經三任市長，邁出一大步。

中市交通局長葉昭甫指出，台中水湳轉運中心總經費39億，規畫為地上4層、地下3層，容納公共運輸轉乘、停車、商業機能的多功能建築，提供42席國道客運、12席市區公車月台，停車有614汽車位、1253個機車位。

轉運中心與機場捷運(橘線)車站直接轉乘，減少大客車進市區道路的交通影響，並提供水湳經貿園區內各場館接駁服務。

葉昭甫說，水湳轉運中心由余曉嵐建築師事務所設計，也負責「中台灣電影中心」、「台中商銀總行大樓」每件作品都將是台中新地標。

水湳轉運中心建築造型具速度感及科技感，兼具功能性，將太陽能板融入屋頂設計元素，並配置膠囊式司機休息室及行控中心，提供舒適的休息環境，同時會廣設電動車充電設備。