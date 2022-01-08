搶打第三劑！台中接種站打到黑夜 公園出現超長人龍

防Omicron疫情，中央流行疫情指揮中心昨宣布，新冠疫苗追加劑(第三劑)縮短時程，台中市今明兩天假日接種站、衛生所隨到隨打，合約醫院也開診因應，民眾搶打第三劑疫苗，不但上午場南屯區楓樹活動中心接種站400劑不夠打，緊急追加到800劑還是不夠，文心森林公園接種站下午1時開打，公園內大排長龍，衛生局從一條打線追加到五條打線，到晚間9時打完，現場負責的醫師施勝桓說，打了約1500劑莫德納。

南屯區楓樹里長陳伯仲說，市議員何文海和他等人二周前向衛生局爭取400劑，方便社區附近居民接種第一劑、第二劑，沒想到昨天中央一宣布追加劑縮短時程，連潭子區、北屯區民眾打電話來詢問，今天一早八時就有民眾排隊，很快額滿，衛生局緊急追加到800劑，還是不夠，排隊人潮繞社區活動中心一圈；現場分二邊，可打一、二劑，也可打追加劑，里民有一半是來打追加劑的。

中央流行疫情指揮中心昨宣布，新冠疫苗追加劑(第三劑)縮短為只要滿18歲，與第二劑間隔滿12周都建議接種。台中市估算，1月31日前符合接種資格近90萬人，今明兩天包括假日接種站、衛生所隨到隨打，合約醫院開診因應，需預約，鼓勵民眾踴躍接種，相關開站、開診資訊請查詢台中市衛生局官網。

衛生局表示，依據指揮中心建議，追加劑可接種莫德納(半劑量)、BNT、高端或AZ疫苗，這週末將採分流方式，衛生所及醫院開診提供莫德納追加劑、診所提供BNT疫苗，另診所如接獲民眾預約莫德納達8人以上，可向轄區衛生所領取疫苗在診所集中接種。