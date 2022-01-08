一千多元福慧袋連送5年 永靖鄉今200名弱勢鄉民受惠　　

年關將屆，頂新和德文教基金會和永靖鄉公所合辦「福慧袋．歲末送暖」，今天永靖國中棒球隊等社團和地方志工分裝物資放進福袋，200名永靖鄉弱勢民眾到慈濟基金會環保站合心講堂，每人各抱著價值1700元的福袋歡喜回家。

「福慧袋．歲末送暖」活動今年邁入第五年，發給裝有白米、食用油、罐頭、肉酥等食物的福袋給永靖鄉低收、中低收、邊緣戶及貧困獨老。永靖國中棒球隊、永靖鄉共好協會、慈濟社區志工與基金會志工隊約60人，今天到合心講堂協助裝袋。

罹患口腔癌的71歲獨居朱姓鄉民與妻子是低收入戶，一度因病無法工作，積欠一百多萬元債務，6年前沒錢翻修老舊漏雨的房屋，獲頂新和德文教基金會「築夢工程」團隊修繕。現在朱妻還在休養，朱姓鄉民可做手工飾品、手工包包及代客車補拉鏈，生活相當清苦。

朱姓鄉民今天領取福袋時表示，先前基金會幫他和太太整修房子，創辦人謝魏應充也透過食物銀行不間斷地照顧他，他真不知道該如何表達感謝，只能當面真心說聲「多謝」。

71歲獨居朱姓鄉民3年前確診口腔癌，生活起居樣樣自己來。今天他取領福袋，忍不住說，「日子真歹過」，每月靠7千元年金過日子，扣掉1千多元醫藥費跟基本生活開銷後所剩無幾，福袋裡食物至少夠吃到過年，幫他節省很大一筆開銷。

頂新和德文教基金會創辦人魏應充今天到合心講堂，把福袋送到200名基金會關懷戶的手上。魏應充說，希望透過福慧袋的活動做到「袋袋相傳」與代代相傳，讓善與愛持續在社會各角落流傳。

頂新和德文教基金會關懷家鄉永靖的弱勢家庭，除了平時急難救助，也與基督教救濟協會1919食物銀行合辦頂新和德1919食物銀行，補給急難與弱勢家庭的生活物資，春節前致贈福袋，累計迄今發送逾1萬1千袋，逾1萬7千多人次受惠。