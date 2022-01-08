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一千多元福慧袋連送5年 永靖鄉今200名弱勢鄉民受惠　　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
永靖鄉共好協會志工幫行動不方便的頂新和德文教基金會關懷戶提福袋。圖／頂新和德文教基金會提供
永靖鄉共好協會志工幫行動不方便的頂新和德文教基金會關懷戶提福袋。圖／頂新和德文教基金會提供

年關將屆，頂新和德文教基金會和永靖鄉公所合辦「福慧袋．歲末送暖」，今天永靖國中棒球隊等社團和地方志工分裝物資放進福袋，200名永靖鄉弱勢民眾到慈濟基金會環保站合心講堂，每人各抱著價值1700元的福袋歡喜回家。

「福慧袋．歲末送暖」活動今年邁入第五年，發給裝有白米、食用油、罐頭、肉酥等食物的福袋給永靖鄉低收、中低收、邊緣戶及貧困獨老。永靖國中棒球隊、永靖鄉共好協會、慈濟社區志工與基金會志工隊約60人，今天到合心講堂協助裝袋。

罹患口腔癌的71歲獨居朱姓鄉民與妻子是低收入戶，一度因病無法工作，積欠一百多萬元債務，6年前沒錢翻修老舊漏雨的房屋，獲頂新和德文教基金會「築夢工程」團隊修繕。現在朱妻還在休養，朱姓鄉民可做手工飾品、手工包包及代客車補拉鏈，生活相當清苦。

朱姓鄉民今天領取福袋時表示，先前基金會幫他和太太整修房子，創辦人謝魏應充也透過食物銀行不間斷地照顧他，他真不知道該如何表達感謝，只能當面真心說聲「多謝」。

71歲獨居朱姓鄉民3年前確診口腔癌，生活起居樣樣自己來。今天他取領福袋，忍不住說，「日子真歹過」，每月靠7千元年金過日子，扣掉1千多元醫藥費跟基本生活開銷後所剩無幾，福袋裡食物至少夠吃到過年，幫他節省很大一筆開銷。

頂新和德文教基金會創辦人魏應充今天到合心講堂，把福袋送到200名基金會關懷戶的手上。魏應充說，希望透過福慧袋的活動做到「袋袋相傳」與代代相傳，讓善與愛持續在社會各角落流傳。

頂新和德文教基金會關懷家鄉永靖的弱勢家庭，除了平時急難救助，也與基督教救濟協會1919食物銀行合辦頂新和德1919食物銀行，補給急難與弱勢家庭的生活物資，春節前致贈福袋，累計迄今發送逾1萬1千袋，逾1萬7千多人次受惠。

福袋 食物銀行 魏應充

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