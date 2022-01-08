星巴克、壽司郎來了 彰化金馬路餐廳群聚帶成形

彰化是百萬人口大縣，但許多消費都往台中，近期不少國際連鎖餐飲陸續在彰化開張，像是中華西路「藏壽司」去年開幕前就造成轟動，彰化家樂福商圈一帶也成為業者進駐熱點，像星巴克、壽司郎等都在籌備。房仲業者分析，近期不少建案集中在該商圈，人口紅利集中消費，加上用地合適，許多餐飲業者選擇進駐。

彰化市餐廳過去多集中在中正路一帶，近期有轉移趨勢，金馬路將有彰化第四家星巴克開幕，先前引起「鮭魚」風潮的壽司郎也將在彰化展店，雖還沒開幕，但外觀早已可見端倪，加上知名日本料理富山也從中正路轉戰金馬路接手已歇業的大和屋婚宴會館，金馬路將成為餐廳群聚帶，在臉書社群引起鄉親熱烈討論。

住商不動產彰化家樂福加盟店店東黃天福指出，大埔商圈過去建案透天厝多，餐飲業集中在鄰近的中正路，彰化近期開發大樓多，尤其在家樂福商圈近3年約有5、6棟大樓會完工，人口聚集下，同樣也吸引餐飲業者。

黃天福指出，金馬路過去有多家汽車銷售中心，部份轉移後，因用地大，逐漸轉為超市與餐飲業為盛，像是全聯在原為汽車展銷中心開設複合店，即將開幕的星巴克以前為幼兒園，閒置後再開發，壽司郎也因為需要停車空間，都需要足夠的土地。