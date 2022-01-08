快訊

你有收到嗎？金嗓歌友會群聚感染 桃園發出3千封細胞簡訊

直播／顏寬恒選前之夜徒步拜票 支持者高喊凍蒜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

星巴克、壽司郎來了 彰化金馬路餐廳群聚帶成形

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市金馬路星巴克裝潢中，鄉親相當期待。記者林敬家／攝影
彰化市金馬路星巴克裝潢中，鄉親相當期待。記者林敬家／攝影

彰化是百萬人口大縣，但許多消費都往台中，近期不少國際連鎖餐飲陸續在彰化開張，像是中華西路「藏壽司」去年開幕前就造成轟動，彰化家樂福商圈一帶也成為業者進駐熱點，像星巴克、壽司郎等都在籌備。房仲業者分析，近期不少建案集中在該商圈，人口紅利集中消費，加上用地合適，許多餐飲業者選擇進駐。

彰化市餐廳過去多集中在中正路一帶，近期有轉移趨勢，金馬路將有彰化第四家星巴克開幕，先前引起「鮭魚」風潮的壽司郎也將在彰化展店，雖還沒開幕，但外觀早已可見端倪，加上知名日本料理富山也從中正路轉戰金馬路接手已歇業的大和屋婚宴會館，金馬路將成為餐廳群聚帶，在臉書社群引起鄉親熱烈討論。

住商不動產彰化家樂福加盟店店東黃天福指出，大埔商圈過去建案透天厝多，餐飲業集中在鄰近的中正路，彰化近期開發大樓多，尤其在家樂福商圈近3年約有5、6棟大樓會完工，人口聚集下，同樣也吸引餐飲業者。

黃天福指出，金馬路過去有多家汽車銷售中心，部份轉移後，因用地大，逐漸轉為超市與餐飲業為盛，像是全聯在原為汽車展銷中心開設複合店，即將開幕的星巴克以前為幼兒園，閒置後再開發，壽司郎也因為需要停車空間，都需要足夠的土地。

黃天福表示，從金馬路與彰美路口到金馬陸橋為止還有空地可用，加上彰化縣市有共識解編高速公路彰化交流道特定區，未來金馬路兩旁可用的土地將增加，家樂福商圈到台中七期只要15分鐘，比台中北屯過去還近，加上生活機能不錯，未來在房價和距離都會是加分，成為台中腹地。

知名壽司店「壽司郎」將在彰化市金馬路展店，招牌已掛出。記者林敬家／攝影
知名壽司店「壽司郎」將在彰化市金馬路展店，招牌已掛出。記者林敬家／攝影

壽司郎 餐飲業

延伸閱讀

生人迴避！ 彰化福興鄉明晚「送肉粽」路線曝光

過新年穿新鞋 彰化800受扶助兒少今起換新鞋

無關藍綠 彰化「大海的孩子」運動場新啟用顏色不一樣

打第三劑！彰化比照一、二劑 民眾自行聯絡醫療院所施打

相關新聞

星巴克、壽司郎來了 彰化金馬路餐廳群聚帶成形

彰化是百萬人口大縣，但許多消費都往台中，近期不少國際連鎖餐飲陸續在彰化開張，像是中華西路「藏壽司」去年開幕前就造成轟動，...

生人迴避！ 彰化福興鄉明晚「送肉粽」路線曝光

彰化福興鄉一名50多歲男子疑似久病厭世，家屬訂本月9日（周日）晚間9時到11時，舉辦「送肉粽」吊煞科儀，以安撫人心，做完...

公益不中斷！ 中華扶輪社頒獎學金288人受獎

台灣國際扶輪社社友持續投入社會服務、公益不中斷！成立46年的中華扶輪教育基金會不受新冠疫情影響，年度盛事中華扶輪獎學金、...

Omicron來勢洶洶 台中文心森林園接種站湧入環狀線人潮

Omicron來勢洶洶，台灣再度傳出社區傳播疫情。中央流行疫情指揮中心昨天研議後宣佈第三劑加強劑從5個月縮短為3個月。台...

過新年穿新鞋 彰化800受扶助兒少今起換新鞋

新年到，穿新鞋戴新帽。彰化家扶中心一連7年舉辦「童心鞋力」認捐新鞋活動，今天20名受扶助兒少到「鞋全家福員二店」挑鞋，陳...

弘道基金會社區劇場帶阿公阿嬤紓壓 自編自唱還能演

弘道老人福利基金會推動「社區劇場」，9位阿公阿嬤今天在清水長青快樂學堂成果發表會中，自編自唱還能演，基金會希望用戲劇治療...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。