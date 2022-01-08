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生人迴避！ 彰化福興鄉明晚「送肉粽」路線曝光

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
送肉粽儀式原本主要是彰化鹿港沿海地區的習俗，但近幾年來，除了往內陸流行。圖／翻攝彰化踢爆網
送肉粽儀式原本主要是彰化鹿港沿海地區的習俗，但近幾年來，除了往內陸流行。圖／翻攝彰化踢爆網

彰化福興鄉一名50多歲男子疑似久病厭世，家屬訂本月9日（周日）晚間9時到11時，舉辦「送肉粽」吊煞科儀，以安撫人心，做完法事後，將從大崙村送往鹿港出海口，送煞路線在網路社群被轉傳，提醒民眾非必要請勿逗留，以防沖煞。

福興鄉大崙村辦公室今天證實確實有村民委託禮儀社辦送煞儀式，也請村長幫忙轉傳路線，讓鄉親在該時段迴避，大崙村辦公室指出，該名往者從外地搬來在地與家人同住，身體似乎不太好，事發後家屬顧慮當地民眾感受，舉辦這場送肉粽科儀，以安定人心。

送肉粽路線圖從大崙村大崙街往番婆街，再往南環路，最後從快速道路送往鹿港出海口。

送肉粽儀式原本主要是彰化鹿港沿海地區的習俗，但近幾年來，除了往內陸流行。彰化近年送肉粽公告不斷，去年因疫情三級警戒期，許多宗教儀式都必須停止，期間有一場送肉粽儀式即被停辦，直到去年疫情降級，彰化二林地區、和美鎮、伸港沿海地區又接連舉辦多場送煞儀式。

彰化福興鄉大崙村本月9日將舉辦送煞儀式，公告路線。圖／翻攝彰化踢爆網
彰化福興鄉大崙村本月9日將舉辦送煞儀式，公告路線。圖／翻攝彰化踢爆網

送肉粽 彰化 鹿港

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