生人迴避！ 彰化福興鄉明晚「送肉粽」路線曝光

彰化福興鄉一名50多歲男子疑似久病厭世，家屬訂本月9日（周日）晚間9時到11時，舉辦「送肉粽」吊煞科儀，以安撫人心，做完法事後，將從大崙村送往鹿港出海口，送煞路線在網路社群被轉傳，提醒民眾非必要請勿逗留，以防沖煞。

福興鄉大崙村辦公室今天證實確實有村民委託禮儀社辦送煞儀式，也請村長幫忙轉傳路線，讓鄉親在該時段迴避，大崙村辦公室指出，該名往者從外地搬來在地與家人同住，身體似乎不太好，事發後家屬顧慮當地民眾感受，舉辦這場送肉粽科儀，以安定人心。

送肉粽路線圖從大崙村大崙街往番婆街，再往南環路，最後從快速道路送往鹿港出海口。