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生人迴避！ 彰化福興鄉明晚「送肉粽」路線曝光
彰化福興鄉一名50多歲男子疑似久病厭世，家屬訂本月9日（周日）晚間9時到11時，舉辦「送肉粽」吊煞科儀，以安撫人心，做完法事後，將從大崙村送往鹿港出海口，送煞路線在網路社群被轉傳，提醒民眾非必要請勿逗留，以防沖煞。
福興鄉大崙村辦公室今天證實確實有村民委託禮儀社辦送煞儀式，也請村長幫忙轉傳路線，讓鄉親在該時段迴避，大崙村辦公室指出，該名往者從外地搬來在地與家人同住，身體似乎不太好，事發後家屬顧慮當地民眾感受，舉辦這場送肉粽科儀，以安定人心。
送肉粽路線圖從大崙村大崙街往番婆街，再往南環路，最後從快速道路送往鹿港出海口。
送肉粽儀式原本主要是彰化鹿港沿海地區的習俗，但近幾年來，除了往內陸流行。彰化近年送肉粽公告不斷，去年因疫情三級警戒期，許多宗教儀式都必須停止，期間有一場送肉粽儀式即被停辦，直到去年疫情降級，彰化二林地區、和美鎮、伸港沿海地區又接連舉辦多場送煞儀式。
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