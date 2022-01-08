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過新年穿新鞋 彰化800受扶助兒少今起換新鞋

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化家扶中心「童心鞋力」認捐新鞋活動，家扶後援團體的主委或副主任為受扶助兒少穿上新鞋。記者簡慧珍／攝影
彰化家扶中心「童心鞋力」認捐新鞋活動，家扶後援團體的主委或副主任為受扶助兒少穿上新鞋。記者簡慧珍／攝影

新年到，穿新鞋戴新帽。彰化家扶中心一連7年舉辦「童心鞋力」認捐新鞋活動，今天20名受扶助兒少到「鞋全家福員二店」挑鞋，陳姓學童挑一雙黑色運動鞋之後，謝謝捐鞋的阿姨、叔叔、伯伯，「這樣我媽媽可以省錢」，懂事感恩的態度讓在場社團人員「足咁心」。

彰化家扶員林區扶幼委員會前主委羅金珠從2016年起，每年以800雙新鞋為募集目標，號召親朋好友、民間企業與社團、彰化家扶各後援團體和鞋全家福，在農曆春節前為家扶兒少募集新鞋，今天副縣長林田富、社會處處長王蘭心、立法委員陳素月、縣議員張錦昆和劉惠娟，及彰化區、員林區、田中區扶幼委員會與永久認養人聯誼會，均推派會長或副會長出席，為20名受扶助兒少脫下舊鞋換穿新鞋。

陳姓學童的母親做家庭代工賺取微薄工資撫養3個孩子，孩子都能體諒媽媽辛苦，鞋子「代代相傳」，陳姓學童都穿哥哥的舊鞋，曾經穿到鞋子「開口笑」，下雨天浸濕襪子，陳姓學童對家扶中心社工說「沒關係，還可以穿。」今天穿上新鞋，陳姓學童笑了，「這是我最喜歡的黑色，運動起來一定很舒服。」

彰化家扶中心主任王震光表示，員林區扶幼委員會前主任羅金珠集結廣成產業等各方愛心資源，跟三商行公司合作多年，每年提供800名受扶助兒少換新鞋，彰化家扶3200名兒少每四年就能挑一雙價值1200元的新鞋，三商行公司每年加贈200元額度給受扶助兒少，即日起受扶助兒少可到全縣13家的鞋全家福門市，穿新「足夢踏實」過好年。

彰化 家扶中心 員林

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