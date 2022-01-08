大甲鐵砧山雕塑公園觀景台地基淘空 搶俢工程9月完工

台中市大甲鐵砧山雕塑公園觀景台，去年豪雨沖刷造成地基淘空，危及觀景台，台中市觀光旅遊局去年8月8日緊急拉上封鎖線禁止進入，確保遊客安全，台中市議員吳敏濟爭取市府動用災害預備金2800萬元進行搶修，他今天和各單位會勘，目前已完成發包，預計2月中旬動工，9月中旬可完工。

台中市觀旅局表示，搶修工程將分坡頂、坡面及坡趾三部分，做好導水、舖設不透水層，並加設地錨、灌漿及整坡掛網等，將觀景台內縮重建。

市議員吳敏濟去年爭取市府經費，在大甲鐵砧山雕塑公園增設觀景平台，供遊客眺望火炎山等美景，觀景台完工不久，去年8月因豪雨造成山壁崩塌，整個觀景台懸在半空中很危險，觀旅局立即到場拉起封鎖線，禁止遊客進入，也拆下觀景台部分元件，防滾落山下。

吳敏濟今天邀請中市府財政局、台中市風景管理所與林務局東勢林管處到場會勘，台中市政府財政局副局長施德明表示，大甲鐵砧山雕塑公園觀景台因豪雨沖刷毀損，吳敏濟議員非常關心，希望市府拿出災害準備金儘快修復，經吳敏濟爭取，獲得市長盧秀燕親自拍板，經費已撥下，並發包完成。

台中市風景管理所長林政勳表示，去年8月豪雨，兩天降下一整個月的雨量，造成觀景台邊坡崩塌、地基被淘空，市府立即封閉，並邀請水保專家及專家學者等勘察，提供改善的建議工法，經吳敏濟議員爭取，市長支持下進行復建工程，首先是東側排水工程改善，第二是保護邊坡及觀景平台將移地重建。

工程顧問公司表示，大甲鐵砧山東北側崩塌，部分排水系統直接沖刷崩的坡面，這次整體防治將重新調整排水系統，從原有的水保系統排放外，坡面要整個舖設不透水層，讓極端氣候造成的強降雨不再入滲坡面，而觀景台會移置，與崩塌坡邊留設出緩衝區域，提升安全。

工程顧問公司說明，這次邊坡坡頂塌深度約5到6公尺，縱寬約20到30公尺，整個楔形塊都崩塌，整體範圍約2200平方公尺，將在坡頂設置端梁、架設地錨及灌漿，坡面則以整坡掛網方式改善，坡趾則利用之前崩塌的土石，林務局的土石籠及設置微形樁、細樑方式，讓土石不再繼續滑落。