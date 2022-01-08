快訊

【中二罷昶決戰】藍全黨救寬恒 顏家哀兵策略盼激出鄉親票

逕博生逐年增還得增額錄取 台大教授公認「平均水準最高」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

二林精機園區環評補正送中央躺兩年 王惠美籲中央速審

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林精密機械產業園區的3D模擬畫面。圖／縣政府提供
彰化縣二林精密機械產業園區的3D模擬畫面。圖／縣政府提供

彰化縣二林精密機械產業園區二階環評作業補正後，送進中央「躺」兩年沒動靜，縣長王惠美今天到芳苑鄉參加活動時，隔空呼籲中央盡速審查，以利台商回台投資和協助產業升級，並幫助二林區4鄉鎮發展，偏鄉子弟不必再「南漂、北漂」離背井找工作。

王惠美說，彰化縣二林精密機械產業園區經過5次環評專案審查，最後一次建議補正後送中央環評大會審查，縣政府補正後呈報中央，迄今未獲大會審議，據了解，是農委會對二林精機園區使用農地有意見。

她表示，二林精機園區是10多年前政策並著手推動，二林區的二林鎮、芳苑鄉、大城鄉、竹塘鄉民眾期待很久，如果通過環評及開發，將有助台商回台投資及產業升級，對地方發展非常、非常有幫助，縣政府會盡量與中央溝通，讓二林區民眾不必南漂、北漂，在地就有工作可做。

立法委員謝衣鳳也指出，曾與行政院長蘇貞昌提及應加速二林精機園區開發案，農委會以農地農用的理由阻擋設立二林精密機械園區是沒有道理，原因在於緊密生活圈已形成，農委會與工研院合作的智慧農工機械設備，大多委由希望進駐二林的台中精密機械廠商製造，彰化縣是農業大縣、台灣米倉，如果政府希望未來發展智慧農業，應在彰化縣設廠生產製造，可以有更多的貢獻。

謝衣鳳又說，台灣的精密機械廠商已經切入半導體設備這個領域，綜合來看，二林精密園區的設立是有其需求，這對農業與半導體產業都是好事。她希望另外3名執政黨黨籍立法委員能正視地方需求，站出來一起力爭二林精機園區開發案早日通過實施，彰化縣產業往技術密集的面向發展，提升農產品質與量並解決缺工問題。

縣政府資料顯示，中央勘選中科四期二林園區用地北側部份的台糖萬興農場興糖段土地，劃出約352.82公頃，依照「產業創新條例」申請編定申請編定為「彰化縣二林精密機械產業園區」，引進產業類別及占比分別是精密機械元件（25%）、關鍵機械零組件（35%）、關鍵機電系統（20%）及工具機（20%）。

二林精機園區開發計畫被地方環保團體及部分農民抗議，縣政府在環保署2014年7月16日環境影響評估審查委員會議中，主動同意進入第二階段環境影響評估，環保署2020年2月19日辦理環評第五次專案小組，審查結果是建議通過，補正後提送大會審查。

縣政府預計2021年完成二階環評作業、取得開發許可並同步完成受託甄選開發廠商，2022上半年完成土地取得，第一期開發區的開發期程為2022年6月到2023年12月，2024年後可開始營運，預計完成開發及吸引800億元投資，年產值700億元。現況是二林精密機械產業園區環評案躺在中央兩年，還沒出門回地方。

環評

延伸閱讀

彰化縣國中小明年招考正式教師成絕響？王惠美今作承諾

彰化扇形車庫慶百歲寫生賽 王惠美重申彰化升格必要

王惠美指彰化升格第7都 「理所當然」

王惠美黃敏惠同框 觀賞阮劇團看見軟實力

相關新聞

一家8口住破屋睡地上還會有蛇 南投12歲女童寫信求助議員

南投縣林姓一家8口住在破房子，姊弟只能睡地上，有時還會有蛇跑進屋內，讀小六的大姊為了幫助弟妹，寫信向南投縣議員葉仁創求助...

Omicron來襲 中投春節住宿罩陰霾

新冠疫情升溫，讓國內觀光蒙上陰影。台中市已有公司將尾牙延後至春酒，避免群聚。南投縣旅館公會理事長李吉田說，南投春節住房率...

大甲鐵砧山雕塑公園觀景台地基淘空 搶俢工程9月完工

台中市大甲鐵砧山雕塑公園觀景台，去年豪雨沖刷造成地基淘空，危及觀景台，台中市觀光旅遊局去年8月8日緊急拉上封鎖線禁止進入...

二林精機園區環評補正送中央躺兩年 王惠美籲中央速審

彰化縣二林精密機械產業園區二階環評作業補正後，送進中央「躺」兩年沒動靜，縣長王惠美今天到芳苑鄉參加活動時，隔空呼籲中央盡...

救難英雄海鷗直升機退役 進駐彰化福興鄉公園

彰化縣福興鄉番婆社區中有座「飛機公園」，居民過去手做飛機、砲台等模型美化環境，一直渴望一架真正的飛機讓社區增色，福興鄉公...

中市尚武好宅上梁 預計年底完工

台中市社會住宅「東區尚武好宅」，昨天舉行上梁儀式，預計今年底完工，共有802戶，將成台中市最大的社會住宅。台中市長盧秀燕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。