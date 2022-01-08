二林精機園區環評補正送中央躺兩年 王惠美籲中央速審

彰化縣二林精密機械產業園區二階環評作業補正後，送進中央「躺」兩年沒動靜，縣長王惠美今天到芳苑鄉參加活動時，隔空呼籲中央盡速審查，以利台商回台投資和協助產業升級，並幫助二林區4鄉鎮發展，偏鄉子弟不必再「南漂、北漂」離背井找工作。

王惠美說，彰化縣二林精密機械產業園區經過5次環評專案審查，最後一次建議補正後送中央環評大會審查，縣政府補正後呈報中央，迄今未獲大會審議，據了解，是農委會對二林精機園區使用農地有意見。

她表示，二林精機園區是10多年前政策並著手推動，二林區的二林鎮、芳苑鄉、大城鄉、竹塘鄉民眾期待很久，如果通過環評及開發，將有助台商回台投資及產業升級，對地方發展非常、非常有幫助，縣政府會盡量與中央溝通，讓二林區民眾不必南漂、北漂，在地就有工作可做。

立法委員謝衣鳳也指出，曾與行政院長蘇貞昌提及應加速二林精機園區開發案，農委會以農地農用的理由阻擋設立二林精密機械園區是沒有道理，原因在於緊密生活圈已形成，農委會與工研院合作的智慧農工機械設備，大多委由希望進駐二林的台中精密機械廠商製造，彰化縣是農業大縣、台灣米倉，如果政府希望未來發展智慧農業，應在彰化縣設廠生產製造，可以有更多的貢獻。

謝衣鳳又說，台灣的精密機械廠商已經切入半導體設備這個領域，綜合來看，二林精密園區的設立是有其需求，這對農業與半導體產業都是好事。她希望另外3名執政黨黨籍立法委員能正視地方需求，站出來一起力爭二林精機園區開發案早日通過實施，彰化縣產業往技術密集的面向發展，提升農產品質與量並解決缺工問題。

縣政府資料顯示，中央勘選中科四期二林園區用地北側部份的台糖萬興農場興糖段土地，劃出約352.82公頃，依照「產業創新條例」申請編定申請編定為「彰化縣二林精密機械產業園區」，引進產業類別及占比分別是精密機械元件（25%）、關鍵機械零組件（35%）、關鍵機電系統（20%）及工具機（20%）。

二林精機園區開發計畫被地方環保團體及部分農民抗議，縣政府在環保署2014年7月16日環境影響評估審查委員會議中，主動同意進入第二階段環境影響評估，環保署2020年2月19日辦理環評第五次專案小組，審查結果是建議通過，補正後提送大會審查。

縣政府預計2021年完成二階環評作業、取得開發許可並同步完成受託甄選開發廠商，2022上半年完成土地取得，第一期開發區的開發期程為2022年6月到2023年12月，2024年後可開始營運，預計完成開發及吸引800億元投資，年產值700億元。現況是二林精密機械產業園區環評案躺在中央兩年，還沒出門回地方。