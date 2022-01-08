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救難英雄海鷗直升機退役 進駐彰化福興鄉公園

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化福興鄉公所爭取報廢海鷗直升機到鄉內「飛機公園」展示。記者林敬家／攝影
彰化福興鄉公所爭取報廢海鷗直升機到鄉內「飛機公園」展示。記者林敬家／攝影

彰化縣福興鄉番婆社區中有座「飛機公園」，居民過去手做飛機、砲台等模型美化環境，一直渴望一架真正的飛機讓社區增色，福興鄉公所代為向國防部申請，經過約3年時間鄉民終於迎來一架機號7007海鷗直升機，這輛報廢的直升機過去是空軍救護隊，曾救出許多受困山難的民眾，退役後佇立於小村落，居民都相當興奮。

福興鄉番婆村有原外埔機場的防空砲台，登錄為歷史建築，番婆社區理事長林朝榮說，距離砲台約300公尺處原有的荒廢地，居民從2014年開始整理成現在的小公園，飛機、砲台為在地特色，取名為「飛機公園」，但仍希望能擁有一架真正的飛機。

福興鄉公所主秘陳淑芬指出，社區過去曾申請報廢直升機展示但未通過，鄉長上任後得知社區需求，由公所以電子郵件積極向國防部申請，在嘉義空軍基地聯絡下，原本想要一架鯊魚機，但礙於時程，最後獲得這輛海鷗直升機，過程中還行文給太平洋司令部，確保直升機呈展沒問題才將「救難英雄」爭取到鄉內。

這輛海鷗直升機機體比一般戰鬥機大，從基地移到公園相當不容易，陳淑芬說，飛機的螺旋槳必須先拆下來，由拖板車運送，還得避免勾到電線，因路面狹窄，最後還以端高機、吊車將飛機定位，再由國軍弟兄到場組裝，總共花了1月3日、4日共2天才完成。

陳淑芬說，國防部送給福興的這份大禮相當珍貴，公所也提出維護計畫，將由社區居民做環境及基本的清潔維護，未來零件損壞或需要處分仍須依照相關規定處理。

彰化福興鄉公所爭取報廢海鷗直升機，以吊車定位在公園。圖／福興鄉公所提供
彰化福興鄉公所爭取報廢海鷗直升機，以吊車定位在公園。圖／福興鄉公所提供
機號7007海鷗直升機退役後從嘉義空軍基地來到彰化福興鄉的「飛機公園」展示。記者林敬家／攝影
機號7007海鷗直升機退役後從嘉義空軍基地來到彰化福興鄉的「飛機公園」展示。記者林敬家／攝影
彰化福興鄉公所爭取報廢海鷗直升機，從基地運送到社區歷經4個多小時。圖／福興鄉公所提供
彰化福興鄉公所爭取報廢海鷗直升機，從基地運送到社區歷經4個多小時。圖／福興鄉公所提供
彰化福興鄉公所爭取報廢7007海鷗直升機，過去是救難英雄。圖／福興鄉公所提供
彰化福興鄉公所爭取報廢7007海鷗直升機，過去是救難英雄。圖／福興鄉公所提供

直升機 國防部 空軍

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