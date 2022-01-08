一家8口住破屋睡地上還會有蛇 南投12歲女童寫信求助議員

南投縣林姓一家8口住在破房子，姊弟只能睡地上，有時還會有蛇跑進屋內，讀小六的大姊為了幫助弟妹，寫信向南投縣議員葉仁創求助，希望幫忙修繕房屋，讓弟妹能有房間睡覺，葉仁創說，這是他接觸過年紀最小的陳情者，也是最沈重的陳情書，他一定會竭盡全力，為林小妹圓夢。

「我們家只有一間房間，我都睡地上，夏天有蛇會跑進房間讓我害怕，我好想和妹妹有一間房間，四個弟弟也能共有一個房間，希望葉仁創議員叔叔能幫圓夢，謝謝」，南投縣議員葉仁創昨天接到一封陳情信，寫信的林小妹就讀國小六年級，稚嫩的筆跡，只有最簡單的願望，希望給弟弟妹妹安全的居住環境。

葉仁創說，這封陳情信是透過南投縣春風關懷協會轉達，林家共有6個小孩，林小妹是老大，父親以打零工為主，受疫情影響工作不穩定，母親近日產下男嬰，需照顧6個孩子無法工作。一家8口居住國姓鄉破舊老屋，孩子只能睡在地上，因為環境差，常有蛇溜進房間，讓孩子害怕，懇請協助改善居住環境，也給他們寫字的書桌。

葉仁創說，林小妹原本應該快樂成長的年紀，卻因貧困只能在地上睡覺，最近這麼冷一定更難受，林小妹希望能讓她和弟妹能有房間安全睡覺，讓他看了十分心疼。據他瞭解，林爸爸曾申請低收入戶，由於家中有少許祖傳土地未審核通過，全家淪為社會邊緣戶，無處求助。