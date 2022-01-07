福虎生豐春聯年畫免費送 溪湖鎮今先開筆彩繪

轉眼農曆春節又將來臨，彰化縣溪湖鎮公所文化志工隊輔導隊長陳金寬號召書畫家，今天在鎮公所三樓會議廳彩繪燈籠、寫春紅和春聯、剪春花，12顆大紅燈籠各費時4小時才繪好，下午就高掛鎮公所大門前與會議廳走廊等處，提早迎春喜氣洋洋。

彰化縣湖埔社大國畫社社長陳欣怡和11名畫家，上午不到8點到達鎮公所三樓，拿起準備好了的彩筆和壓克力顏料，在燈籠上畫盛開春梅、錦鯉戲水、喜鵲高飛等圖案，也有應景的生肖老虎，都是新年討喜圖案，畫好之後交由君承書畫協會書法家題字才大功告成。

陳金寬現任墨友書畫學會常務理事，他說，相較於水墨色料，壓克力顏料較濃稠，畫在絲絹糊成的燈籠表面，不容易拉動筆鋒，如果加水分沒拿捏好水量，壓克力顏料較稀，畫在燈籠上無法完全掩蓋絲絹的大紅色，所以畫起來格外費力費時，畫成之後懸掛在戶外風吹雨淋都整年不褪色。